Girl Dating 6 Men: बांग्लादेश के ढाका में लड़की एक साथ 6 लड़कों को कर रही थी डेट, वीडियो में बॉयफ्रेंड ने अपनी प्रेमिका को उसके प्रेमियों से कराया रूबरू

बांग्लादेश के ढाका से एक वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है; कुछ लोग या तो इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं या फिर हंस रहे हैं. वीडियो में एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के एक काले राज को उजागर करता है, लेकिन बाद में निराश हो जाता है. आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक शानदार रेस्टोरेंट में सरप्राइज प्लान करता है; अपनी गर्लफ्रेंड के पांच अन्य प्रेमियों को वहां बुला कर सबको चौंका देता है. वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सरप्राइज प्लान करता है. वह उसे आंखें बंद करके रेस्टोरेंट की टेबल पर इंतजार करवाता है. जो सरप्राइज होना चाहिए था, वह चौंकाने वाला बन जाता है और एक-एक करके पुरुष रेस्टोरेंट में आते हैं, और पाते हैं कि वे सभी एक ही महिला को डेट कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Kushinagar Shocker: शादीशुदा प्रेमिका से मिलने ससुराल पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने कुर्सी से बांधकर की पिटाई, मुंह पर पोती कालिख, कुशीनगर का वीडियो आया सामने (Watch Video)

वीडियो की शुरुआत में लड़की रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठी है और उसका एक बॉयफ्रेंड उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा है. कुछ पुरुष एक-एक करके दरवाजे से अंदर आते हैं, सभी हैरान रह जाते हैं. जैसे ही पुरुष सरप्राइज बताता है, महिला अवाक रह जाती है. हर कोई उससे भिड़ने लगता है और आखिरकार वह फूट-फूट कर रोने लगती है.

A Muslim girl from Bangladesh was allegedly in relationships with six men simultaneously.

When one of the men discovered her secret, he chose to reveal the truth by inviting all six to a restaurant in Dhaka.

The woman was stunned & unable to respond as each confronted her in… pic.twitter.com/vlhJlBkw7w

