Delhi: 16 साल पुरानी मर्सिडीज बनी 'विंटेज कबाड़', दिल्ली के शख्स का सरकारी नियम पर फूटा गुस्सा

Delhi New Fuel Ban Policy: दिल्ली में रहने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है, क्योंकि उन्हें अपने पिता की 16 साल पुरानी, शानदार हालत वाली मर्सिडीज कार को "विंटेज कबाड़" कहना पड़ रहा है. इस शख्स का नाम रतन ढिल्लों है और उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर अपनी कहानी साझा की है.

रतन ढिल्लों ने बताया कि उनके पिता की मर्सिडीज-बेंज E280 V6 कार 16 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी एकदम सही सलामत है. उनका दावा है कि यह कार आजकल की कई नई गाड़ियों से बेहतर चलती है और प्रदूषण भी न के बराबर करती है. उन्होंने लिखा कि कार का हर एक बटन आज भी काम करता है और इसका दमदार इंजन सिर्फ 6-7 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेता है.

अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, "यह मेरे पिताजी की 16 साल पुरानी मर्सिडीज है, जो आज भी सड़कों पर खराब होने वाली कई मॉडर्न कारों से ज्यादा मजबूत और साफ-सुथरी है. जीरो प्रदूषण, जीरो बकवास. लेकिन दुख की बात है कि मुझे इसे 'विंटेज कबाड़' कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ नेताओं को कारों से कोई प्यार नहीं है".

ढिल्लों ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा, "मैं सरकार को चैलेंज करता हूँ कि वो साबित करके दिखाए कि यह कार प्रदूषण करती है. वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इस पर जुर्माना लगाएंगे".

This is my dad’s 16-year-old Mercedes E280 V6 still running stronger and cleaner than most of the so-called modern cars that keep breaking down on roads.

Every single button still works, and the engine? Still does 0–100 in just 6–7 seconds. Zero pollution, zero nonsense.

But… pic.twitter.com/pXCdPvHNY3

— Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) July 2, 2025