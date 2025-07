भोपाल के सुभाष नगर ओवरब्रिज पर मंगलवार, 1 जुलाई की देर रात एक तेज रफ्तार एसयूवी सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वाहन पलट गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी के अगले पहिए अलग हो गए और बंपर सड़क पर गिर गया. दो महिलाओं समेत पांच यात्री घायल हो गए और स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने में मदद की और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. एसयूवी के पीछे चल रहे बाइक सवारों ने इस नाटकीय दुर्घटना को कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: Bhopal Road Accident: सड़क किनारे नाश्ता कर रहे 3 युवकों को तेज रफ़्तार कार ने कुचला, एक की हालत गंभीर, भोपाल का वीडियो आया सामने (Watch Video)

Who approved a divider that suddenly starts in the middle of the road? Total setup for disaster!!

Engineer or authority responsible needs to be held accountable. This is criminal road design

*Speeding car slammed into a divider and overturned on #Bhopal's Subhashnagar flyover.… pic.twitter.com/WmFsBnjerB

