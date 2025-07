Four More Shots Please! Finale Season Announced: प्राइम वीडियो पर धमाकेदार अंदाज़ में लौट रहा है 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' शो का आखिरी चैप्टर!

Prime Video (Photo Credits: Instagram)

Four More Shots Please! Finale Season Announced: मच अवेटेड अमेज़न ओरिजिनल सीरीज़ फोर मोर शॉट्स प्लीज़! का फिनाले सीज़न जल्द ही प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रहा है. इस इंटरनेशनल एमी-नॉमिनेटेड शो की वापसी की खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है. शो ने हमेशा अपने बोल्ड, मोटिवेटिंग स्टोरीटेलिंग और ग्लैमरस अंदाज़ से दिलों को जीता है. इस बार भी दामिनी, अंजना, सिद्दी और उमंग अपने सफर में ये महसूस करने वाली हैं कि असली ताकत किसी और का नंबर वन बनने में नहीं, बल्कि खुद की लाइफ की हीरो बनने में है. नया सीज़न खुशी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और इंटिमेसी जैसे इमोशन्स को ईमानदारी, ग्लैमर और ह्यूमर के साथ एक्सप्लोर करेगा. साथ ही, कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे.

फिनाले सीज़न में एक बार फिर सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगरू दमदार अंदाज़ में नज़र आएंगी. इनके अलावा लीज़ा रे, प्रतीक बब्बर, राजीव सिद्धार्थ, अंकुर राठी और मिलिंद सोमन जैसे शानदार कलाकार भी शो का हिस्सा होंगे. सीज़न को देविका भगत ने लिखा है, डायलॉग्स ईशिता मोइत्रा के हैं और निर्देशन अरुणिमा शर्मा व नेहा पार्टी माटियानी ने किया है.

देखें सोशल मीडिया पोस्ट:

View this post on Instagram A post shared by prime video IN (@primevideoin)

Four More Shots Please! का ये नया सीज़न दोस्ती, प्यार और खुद से मोहब्बत का जश्न मनाते हुए प्राइम वीडियो पर जल्द ही धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है. फिनाले में ग्लास फिर से भरने वाले हैं – तो बने रहिए और देखिए ये सफर कहां लेकर जाता है.