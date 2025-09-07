Team India Stats At Dubai And Abu Dhabi: दुबई और अबू धाबी के स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें 'मेन इन ब्लू' के आकंड़ें

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में सौंपी गई है. वहीं शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया हैं.

इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी, इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो-दो टीमें सुपर 4 में क्वालीफाई करेंगी और बाकी की टीमों का सफर खत्म हो जाएगा. सुपर 4 में पहुंचने वाली सभी टीमें अन्य तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी. इसके बाद टॉप दो टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई में खिताबी भिड़ंत होगी.

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला हैं. यह सीजन टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी. यह सिर्फ तीसरा ऐसा सीजन होने जा रहा है, जो टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट के सभी मुकाबले अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. टीम इंडिया को ग्रुप स्टेज में दोनों ही स्टेडियम में मुकाबले खेलने हैं, ऐसे में वहां पर भारतीय टीम का कैसा रिकॉर्ड है इसको लेकर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

दुबई के स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन

टीम इंडिया को ग्रुप-ए में अपने शुरुआती दो मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलने हैं. टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को जहां यूएई की टीम से होगा तो वहीं दूसरे मैच में टीम इंडिया की भिड़ंत पाकिस्तान की टीम से 14 सितंबर को होगी. ऐसे में इस स्टेडियम में टीम इंडिया ने कुल नौ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को पांच मुकाबलों में जीत मिली है तो वहीं चार में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम का दुबई के मैदान पर रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने 32 मैच खेले हैं. इस बीच पाकिस्तान की टीम 18 को जीतने में कामयाब रहे हैं जबकि 14 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

अबू धाबी के स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन

टीम इंडिया को अबू धाबी के स्टेडियम में ग्रुप स्टेज में एक मुकाबला खेलना है. इस मुकाबले में टीम इंडिया के सामने ओमान होगी. दोनों टीमों के बीच ये मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा. टीम इंडिया ने अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में अब तक एक मुकाबला खेली है और उसमें जीत हासिल करने में भी कामयाब रहे हैं. दूसरी तरफ, इस मैदान पर पाकिस्तान की टीम ने 10 मैच खेले हैं. इस दौरान पाकिस्तान को सात मुकाबलों में जीत मिली है तो सिर्फ तीन में पाकिस्तान की टीम हार का सामना करना पड़ा है.

