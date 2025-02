PAK vs NZ, ICC Champions Trophy 2025 Scorecard: न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिया 321 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, टॉम लैथम और विल यंग ने जड़ा शानदार शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credits: Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK vs NZ) आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 19 फ़रवरी(बुधवार) को खेला जा रहा हैं. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 50 ओवरों में 320 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया. खेले जा रहे इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कीवी बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैच को अपने पक्ष में मोड़ दिया. पाकिस्तान को जीत के लिए 321 रन बनाने होंगे. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्राफी मैच में टॉम लैथम ने जड़ा अपना 8वां शतक, मजबूत स्तिथि में न्यूज़ीलैंड

न्यूजीलैंड की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, जब ओपनर डेवोन कॉनवे और कप्तान केन विलियमसन जल्दी पवेलियन लौट गए. लेकिन इसके बाद विल यंग और टॉम लैथम ने पारी को संभालते हुए शानदार शतक जड़ा. विल यंग ने 113 गेंदों में 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से 107 रन बनाए, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम ने 104 गेंदों में 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 118 रन ठोक दिए. दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी कर न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्राफी मैच में विल यंग ने जड़ा अपना चौथा शतक, न्यूज़ीलैंड की कराई वापसी

पारी के अंत में ग्लेन फिलिप्स ने 39 गेंदों में 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे और 320 का स्कोर खड़ा किया. न्यूजीलैंड के इस बड़े स्कोर के सामने पाकिस्तान के गेंदबाज बेबस नजर आए. तेज गेंदबाजों में नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन वे महंगे साबित हुए. शाहीन अफरीदी को एक भी सफलता नहीं मिली, जबकि स्पिनर अबरार अहमद ने एक विकेट लिया और सबसे किफायती साबित हुए. अब पाकिस्तान के सामने 321 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, जिसे हासिल करने के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमां जैसे बल्लेबाजों को बड़ी पारियां खेलनी होंगी.