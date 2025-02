Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK vs NZ) आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 19 फ़रवरी(बुधवार) को खेला जा रहा हैं. जिसमें न्यूज़ीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूज़ीलैंड की शुरुआत ख़राब रही है. लेकिन विल यंग ने टीम की वापसी कराते हुए, 109 गेंदों में 11 चौकें और 1 छक्कों की मदद से अपना चौथा शतक जड़ा हैं. खबर लिखें जानें तक न्यूज़ीलैंड का स्कोर 177/3 (35.2 ओवर) था.

विल यंग ने जड़ा अपना चौथा शतक

Will Young delivers on the big stage and brings up the first century of the #ChampionsTrophy 2025 🫡#PAKvNZ 📝: https://t.co/E5MS83LjB8 pic.twitter.com/uZzNqcaLvt

— ICC (@ICC) February 19, 2025