Delhi Budget 2025: शहर में लगेंगे 50 हजार CCTV, स्वच्छ जल के लिए ₹9000 करोड़ आवंटित; CM रेखा गुप्ता ने पेश किया ₹1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट (Watch Video)

Delhi Budget 2025: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का "ऐतिहासिक बजट" पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. पिछले 10 सालों में दिल्ली विकास की दौड़ में पिछड़ गई थी. भ्रष्टाचार और अराजकता ने दिल्ली की रफ्तार रोक दी थी. लेकिन अब आपदा सरकार के दिन लद गए हैं.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "हम दिल्ली को फिर से एक आदर्श राजधानी बनाएंगे. राम राज्य की स्थापना हमारा लक्ष्य है, जहां हर नागरिक सुरक्षित, खुशहाल और आत्मनिर्भर होगा.''

#WATCH | In the Delhi Assembly, Delhi CM Rekha Gupta says, "The Delhi government's budget this year is Rs. 1 lakh crores..."

(Source: Delhi Assembly) pic.twitter.com/M8bT7WKdEL

— ANI (@ANI) March 25, 2025