सलमान खान की 'राम जन्मभूमि' घड़ी बनी चर्चा का विषय, प्रभु राम और भगवान हनुमान की तस्वीर ने खींचा सबका ध्यान; कीमत 34 लाख रुपये

मुंबई: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपने दमदार अभिनय, सामाजिक कार्यों और बेहतरीन स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. लेकिन इस बार वे अपनी घड़ी को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में, सलमान खान को स्विस लग्जरी ब्रांड Jacob & Co. की एक बेहद खास घड़ी पहने देखा गया, जिसकी कीमत 34 लाख रुपये बताई जा रही है. इस घड़ी की खासियत सिर्फ इसकी महंगी कीमत ही नहीं, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है.

इसे 'राम जन्मभूमि' वॉच नाम दिया गया है और इसमें भगवान श्रीराम और हनुमान जी की नक्काशी उकेरी गई है. सलमान की यह घड़ी न सिर्फ उनकी स्टाइल स्टेटमेंट को दर्शाती है, बल्कि उनके आध्यात्मिक जुड़ाव को भी उजागर करती है.

सलमान खान की यह घड़ी Jacob & Co. द्वारा डिज़ाइन की गई है, जो अपनी प्रीमियम और कस्टम-डिज़ाइन घड़ियों के लिए जानी जाती है. इस घड़ी की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान श्रीराम और हनुमान जी की खूबसूरत नक्काशी की गई है. यह घड़ी भारतीय आध्यात्मिकता और भव्यता का अनूठा संगम है, जो इसे न केवल एक लग्जरी आइटम बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी बनाती है.

