Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Lucknow Super Giants Cricket Team, IPL 2025 7th Match Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का सातवां मुकाबला आज यानी 27 मार्च सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम (LSG) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 190 रन बनाए. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 191 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने महज 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर 85/1.

विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने महज 18 गेंदों पर जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक:

FIFTY!

Nicholas Pooran brings up his half century off 18 balls

LUCKNOW SUPER GIANTS 92/1, need 99 runs in 80 balls vs SUNRISERS HYDERABAD

