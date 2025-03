US Signal Chats Leak: ट्रंप प्रशासन की गलती से लीक हुई वॉर प्लान की सीक्रेट चैट, हूती विद्रोहियों पर हमले की गुप्त योजना का खुलासा

अमेरिका की मशहूर पत्रिका द अटलांटिक ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. पत्रिका ने बताया कि ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने गलती से हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हवाई हमले की गोपनीय योजना का विवरण एक पत्रकार के साथ साझा कर दिया. इस लीक से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका, यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन प्रशासन के भीतर इस पर मतभेद भी थे.

यह मामला तब सामने आया जब द अटलांटिक के प्रधान संपादक जेफ्री गोल्डबर्ग को Signal ऐप पर "Houthi PC small group" नामक चैट ग्रुप में गलती से जोड़ दिया गया. इस ग्रुप में अमेरिका के कई शीर्ष अधिकारी शामिल थे, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई अन्य अधिकारी थे.

लीक हुई चैट के अनुसार, 15 मार्च को हूती विद्रोहियों पर अमेरिका द्वारा किए गए पहले हवाई हमले की पूरी योजना इस ग्रुप में बनाई गई थी.

लीक हुई चैट के अनुसार, 13 मार्च को दोपहर 4:28 बजे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज ने ग्रुप में संदेश भेजा: "टीम, अगले 72 घंटों के लिए हूती मुद्दे पर समन्वय स्थापित करने के लिए एक मुख्य समूह बना रहे हैं. कृपया अपनी टीम से समन्वय के लिए सबसे अच्छे संपर्क व्यक्ति का नाम दें."

इसके बाद, मार्को रुबियो, टुलसी गैबार्ड, सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ, और अन्य अधिकारियों ने अपने प्रतिनिधियों के नाम दिए. अगले दिन, 14 मार्च की सुबह 8:05 बजे, वाल्ट्ज ने एक और संदेश भेजा: "राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार, आपको हाई-सिक्योरिटी इनबॉक्स में कार्य सूची मिल जाएगी. रक्षा विभाग और विदेश विभाग से समन्वय कर क्षेत्रीय सहयोगियों को सूचित करने की योजना बनाई गई है."

BREAKING: Jeffrey Goldberg from the Atlantic has released the entire chat of the Signal group where the highest U.S. officials discuss war plans.

The Atlantic redacted the name of a CIA agent. They care more about his life than Ratcliffe does.

Tulsi Gabbard lied under oath. pic.twitter.com/TEhIAMLWBf

