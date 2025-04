अभिषेक शर्मा ने 141 रनों की सनसनीखेज पारी खेली और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ दूसरी पारी में 245 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2025 में दूसरी जीती दिलाई. इतने बड़े स्कोर का पीछा करने के बावजूद अभिषेक ने निडर होकर बल्लेबाजी की और 40 गेंदों में शतक बनाया. इस बीच अभिषेक के मेंटर युवराज सिंह बेहद खुश हुए और उन्होंने अभिषेक के प्रदर्शन की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया. जिसमें उन्होंने उन पर मजाकिया अंदाज में कटाक्ष भी किया और लिखा, 'वाह शर्मा जी के बेटे! 98 पर सिंगल फिर 99 पर सिंगल! इतनी परिपक्वता हां हमे नहीं हो रही' इसके बाद आगे उन्होंने लिखा, "शानदार पारी अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया खेला, ट्रेविस हेड इन सलामी बल्लेबाजों को एक साथ खेलते देखना एक शानदार अनुभव है. बहुत बढ़िया खेले श्रेयस अय्यर देखना शानदार है.". नीचे आप पोस्ट देख सकतें हैं.

Wah sharma ji ke bete ! 98 pe single phir 99 pe single ! Itni maturity ha am nahi ho rahi 🤪 ! Great knock @IamAbhiSharma4 well played @TravisHead24 these openers are a treat to watch together ! #SRHvsPBKS @IPL well played @ShreyasIyer15 great to watch aswell

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 12, 2025