India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 31 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम (Melbourne Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा. अब दूसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें जीत हासिल करके सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. इस बीच दूसरे टी20 मुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह एयरपोर्ट पर मस्ती करते नजर आए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं.

एयरपोर्ट सुरक्षा जांच के दौरान अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह कुछ मजेदार पल बिताते हुए आए नजर

Abhishek Sharma, Shubman Gill and Arshdeep Singh caught having some hilarious moments during airport security check 🇮🇳 #TeamIndia pic.twitter.com/8lvGT79Tv7 — Mid Wicket (@Mid_wicket_) October 30, 2025

