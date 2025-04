Baisakhi 2025 Greetings: हैप्पी बैसाखी! इन मनमोहक WhatsApp Stickers, GIF Images, HD Wallpapers के जरिए दें प्रियजनों को बधाई

बैसाखी 2025 (Photo Credits: File Image)

Baisakhi 2025 Greetings in Hindi: बैसाखी (Baisakhi) का पर्व हर साल अप्रैल के महीने में उस दिन मनाया जाता है, जब सूर्य देव मीन राशि से निकलकर बारह राशियों में सबसे पहली राशि मेष में गोचर करते हैं. इसी दिन से सौर नववर्ष (Solar New Year) की शुरुआत भी होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल मेष संक्रांति (Mesh Sankranti) के दिन ही बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है. इस साल बैसाखी का त्योहार 13 अप्रैल 2025 को मनाया जा रहा है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से सालभर तरक्की के योग बनते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है. इस दिन अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए लोग पंजाब के पारंपरिक लोकनृत्य भी करते हैं, जिसमें पुरुष भांगड़ा और महिलाएं गिद्दा करती हैं. इसके अलावा घरों में सरसों का साग और मक्के की रोटी जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं.

हर साल मेष संक्रांति पर सिख और पंजाबी समुदाय के लोग बैसाखी के पर्व को नए साल के तौर पर मनाते हैं. इसे किसानों का भी पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान रबी की फसलों की कटाई होती है. इस पर्व की बधाई देने के लिए शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है. इस अवसर पर आप इन मनमोहक ग्रीटिंग्स, वॉट्सऐप स्टिकर्स, जीआईएफ इमेजेस, एचडी वॉलपेपर्स के जरिए प्रियजनों को बैसाखी की बधाई दे सकते हैं.

1- ‎बैसाखी की लख-लख बधाइयां

बैसाखी 2025 (Photo Credits: File Image)

2- बैसाखी की शुभकामनाएं

बैसाखी 2025 (Photo Credits: File Image)

3- हैप्पी बैसाखी

बैसाखी 2025 (Photo Credits: File Image)

4- बैसाखी की हार्दिक बधाई

बैसाखी 2025 (Photo Credits: File Image)

5- बैसाखी 2025

बैसाखी 2025 (Photo Credits: File Image)

गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा के साथ उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में रहने वाले सिख और पंजाबी समुदाय के लोग बैसाखी के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. इस पर्व को किसान खुशी-खुशी मनाते हैं और नई फसल के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं. इसके अलावा अपने-अपने घरों में खास पकवान बनाते हैं. इस दिन गुरुद्वारों में लोग मत्था टेकते हैं और गुरुद्वारों में कीर्तन का आयोजन किया जाता है.