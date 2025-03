GT vs PBKS, T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans Cricket Team vs Punjab Kings Cricket Team, IPL 2025 5th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का पांचवां मुकाबला आज यानी 25 मार्च गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम (GT) बनाम पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम (PBKS) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे खेला जाएगा. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. GT vs PBKS Likely Playing 11 IPL 2025: आज गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला, दोनों टीमें जीत के साथ करना चाहेंगी शुरुआत, देखें संभावित प्लेइंग 11

पिछले सीजन में अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर् को खिताब जिताने वाले श्रेयस अय्यर इस बार पंजाब किंग्स की अगुवाई करते नजर आएंगे. श्रेयस अय्यर अपनी नई टीम के साथ अभियान की सकारात्मक शुरुआत करना चाहेंगे. इस बीच दोनों टीमों के एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

हेड टू हेड (GT vs PBKS Head To Head)

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है. इन पांच मुकाबलों में गुजरात टाइटंस की टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स ने दो मैच जीते है. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच सिर्फ 2 मैच खेले गए थे. दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किए थे.

पंजाब किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस के इन खिलाड़ियों मचाया तांडव

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का पंजाब किंग्स के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन रहा है. शुभमन गिल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 12 पारियों में 65.12 की औसत और 143.52 की स्ट्राइक रेट के साथ 521 रन बनाए हैं. शुभमन गिल के अलावा जोस बटलर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 13 पारियों में 155.91 की स्ट्राइक रेट के साथ 435 रन बनाए हैं. इस दौरान जोस बटलर ने 4 अर्धशतक जड़ें है. गेंदबाजी में राशिद खान ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 15 मैचों में 14.87 की औसत के साथ 24 विकेट लिए हैं.

पंजाब किंग्स के इन खिलाड़ियों का गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिखाया दम

गुजरात टाइटंस के खिलाफ पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने महज एक पारी में 12 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर के अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 4 पारियों में 29.33 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 188 रन बनाए हैं. दूसरी तरफ गेंदबाजी में ग्लेन मैक्सवेल ने 5 विकेट लिए हैं. आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 7.76 की इकॉनमी रेट के साथ 6 विकेट चटकाए हैं.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के प्रदर्शन

पंजाब किंग्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुल 5 मैच खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, 2 में हार का सामना करना पड़ा हैं. इस पिच पर पंजाब किंग्स का सर्वोच्च टीम स्कोर 200 रन है, जो पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए आईपीएल 2024 में बनाया था. अपने घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस ने 9 मैच जीते हैं और 7 में हार झेली है. इस मैदान पर गुजरात टाइटंस का सबसे बड़ा स्कोर 233 रन है.