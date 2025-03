8 Years Of Yogi Govt: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे, मुख्यमंत्री ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, विकास कार्यों की गिनाई अपनी उपलब्धियां; VIDEO

8 Years Of Yogi Govt: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के आठ साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया. रिपोर्ट कार्ड में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं, विकास कार्यों और राज्य की स्थिति में सुधार के बारे में जानकारी दी.

सीएम योंगी ने अपनी सरकार के बारे में कहा कि उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में अहम कार्य किए हैं. मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं और उनके लाभ का भी उल्लेख किया. यह भी पढ़े: UP: योगी सरकार ऐप से करेगी टीकाकरण की निगरानी, अब नहीं छूटेगा कोई बच्चा

#WATCH | Lucknow: On the completion of the 8 years of his government, UP CM Yogi Adityanath says, "Most of us know what the condition and identity of UP was 8 years ago. The condition of UP's infrastructure and economy 8 years ago was not hidden... There was an identity crisis… pic.twitter.com/krURylgSzf

