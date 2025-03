Karnataka Muslim Reservation: कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण पर राज्यसभा में भारी हंगामा, मंत्री किरेन रिजिजू ने डिप्टी सीएम DK शिवकुमार के बयान को लेकर घेरा; VIDEO

Karnataka Muslim Reservation: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा संविधान में बदलाव के लिए मुस्लिम आरक्षण पर दिए गए कथित बयान लगातार विरोध हो रहा है. शिवकुमार के बयान का विरोध राज्यसभा में भी सोमवरा को देखने को मिला. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार (Deputy CM DK Shivkumar) के बयान का मुद्दा उठाया.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में सवाल किया कि कांग्रेस बताए कि वह संविधान क्यों बदलना चाहती है. कांग्रेस के बड़े नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम खुलेआम कह रहे हैं कि समय आने पर संविधान भी बदला जा सकता है। वे मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलना चाहते हैं.उनके इस बयान को लेकर देश की जनता जानना चाहती है कि वे संविधान क्यों बदलना चाहते हैं. यह भी पढ़े: Karnataka Muslim Reservation: मुस्लिम आरक्षण को लेकर घमासान, राज्य सरकार ने विरोधियों को दिया जवाब

#WATCH | Ruckus breaks out in Rajya Sabha as Minister of Parliamentary Affairs, Kiren Rijiju raises the issue of Karnataka Deputy CM DK Shivakumar's reported remarks on Constitution pic.twitter.com/MhWTAlt7IA

— ANI (@ANI) March 24, 2025