Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK vs NZ) आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 19 फ़रवरी(बुधवार) को खेला जा रहा हैं. जिसमें न्यूज़ीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूज़ीलैंड की शुरुआत ख़राब रही है. लेकिन विल यंग ने टीम की वापसी कराते हुए, 109 गेंदों में 11 चौकें और 1 छक्कों की मदद से अपना चौथा शतक जड़ा हैं. उसके बाद टॉम लैथम ने अपना 8वां शतक ठोकर न्यूज़ीलैंड को मजबूत स्तिथि में पहुंचा दिया है. उन्होंने 95 गेंदों में 9 चौका और 2 छक्कों की मदद से ये कारनामा किया है. खबर लिखें जानें तक न्यूज़ीलैंड का स्कोर 291/4 (47.3 ओवर) था.

टॉम लैथम ने जड़ा अपना 8वां शतक

𝑬𝒊𝒈𝒉𝒕𝒉 𝑶𝑫𝑰 𝒕𝒐𝒏 𝒇𝒐𝒓 𝑻𝒐𝒎 𝑳𝒂𝒕𝒉𝒂𝒎! 🇳🇿💯

A masterclass from the Blackcaps' senior pro – reaching his century in just 95 balls! 🔥🏟️

Can he power New Zealand to a big finish? 💪✅#TomLatham #ODIs #PAKvNZ #ChampionsTrophy #Sportskeeda pic.twitter.com/WAEdo7V7zK

