Reliance Industries Buy Stake In Oval Invincibles: ओवल इनविंसिबल्स में मुंबई इंडियंस ने खरीदी 49% हिस्सेदारी, सरे काउंटी क्लब के पास रहेगी मेजॉरिटी शेयर

MI Buy Stake In Oval Invincibles: लंदन स्थित सरे काउंटी क्रिकेट क्लब (SCCC), जो द हंड्रेड लीग की टीम ओवल इनविंसिबल्स का मालिक है, ने घोषणा की है कि वह फ्रेंचाइज़ी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखेगा। वहीं, भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की सब्सिडियरी राइज़ वर्ल्डवाइड (RISE Worldwide) टीम की साझेदार होगी, जब 2025 के अंत में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से ओवल इनविंसिबल्स का स्वामित्व सरे काउंटी क्लब को स्थानांतरित किया जाएगा. सरे काउंटी क्लब ने अपने बयान में कहा, "राइज़ वर्ल्डवाइड को ओवल इनविंसिबल्स में 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेगी, जबकि सरे 51 प्रतिशत नियंत्रण अपने पास रखेगा. क्लब को उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस के व्यापक अनुभव और सफलता का लाभ उसे मिलेगा."

123 मिलियन पाउंड में हुई टीम की बिक्री

ओवल इनविंसिबल्स को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) द्वारा बेचे जाने वाली पहली हंड्रेड टीम बनाया गया था. इसकी कुल कीमत 123 मिलियन पाउंड आंकी गई है, जिसमें से 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगभग 60 मिलियन पाउंड चुकाने होंगे.

ओवल इनविंसिबल्स की सफलता

ओवल इनविंसिबल्स द हंड्रेड की सबसे सफल टीम रही है, जिसने चार साल में चार खिताब अपने नाम किए हैं. टीम की महिला टीम ने पहले दो साल में लगातार दो बार खिताब जीता, जबकि पुरुष टीम ने 2023 और 2024 में बैक-टू-बैक जीत दर्ज की. वहीं, मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने पांच बार खिताब जीता है. इसके अलावा, मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज़ी अब चार महाद्वीपों और पांच देशों में कुल सात टीमों का संचालन कर रही है.

Surrey County Cricket Club have today announced that Reliance Industries Limited through its subsidiary, RISE Worldwide, is the club’s preferred partner for The Hundred team when its ownership transfers from ECB to Surrey CCC at the end of 2025.

