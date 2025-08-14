Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लॉर्ड्स में लंदन स्पिरिट बनाम ट्रेंट रॉकेट्स के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

लंदन स्पिरिट बनाम ट्रेंट रॉकेट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

London Spirit vs Trent Rockets, The Hundred Mens Competition 2025 13th Match Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 13वां मुकाबला आज यानी 14 अगस्त को स्पिरिट बनाम ट्रेंट रॉकेट्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में भारतीय समयानुसार देर रात 11 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में लंदन स्पिरिट का यह चौथा मुकाबला हैं. जबकि, ट्रेंट रॉकेट्स का तीसरा मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट में लंदन स्पिरिट की अगुवाई केन विलियमसन (Kane Williamson) कर रहीं हैं. जबकि, ट्रेंट रॉकेट्स की कमान डेविड विली ( David Willey) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

इस सीजन में लंदन स्पिरिट की टीम ने अबतक कुल तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान लंदन स्पिरिट की टीम को महज एक मुकाबले में जीत मिली हैं. जबकि, दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा हैं. चार अंकों के साथ लंदन स्पिरिट की टीम पॉइंट्स टेबल में छठवें पायदान पर हैं. दूसरी तरफ, ट्रेंट रॉकेट्स की टीम दो मुकाबले खेली हैं. इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स की टीम को दोनों मुकाबलों में जीत मिली हैं. इस सीजन में ट्रेंट रॉकेट्स की टीम आठ अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर हैं.

ट्रेंट रॉकेट्स दो मैचों में दो जीत के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है, जिसमें +1.063 का प्रभावशाली नेट रन रेट है. लंदन स्पिरिट एक जीत और दो हार के बाद छठवें स्थान पर है, उनका नेट रन रेट -0.816 है. लंदन स्पिरिट ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स से दस रन की हार के बाद सोफिया गार्डन्स में वेल्श फायर को आठ रन से हराकर वापसी की. ट्रेंट रॉकेट्स का प्रदर्शन बेजोड़ रहा है, उन्होंने बर्मिंघम फीनिक्स को हराया और फिर 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ट्रेंट ब्रिज में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को पांच विकेट से हराया था.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (LS vs TR Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में लंदन स्पिरिट बनाम ट्रेंट रॉकेट्स के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में लंदन स्पिरिट की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी.

लंदन स्पिरिट बनाम ट्रेंट रॉकेट्स मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि लंदन स्पिरिट बनाम ट्रेंट रॉकेट्स (LS vs TR) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ट्रेंट रॉकेट्स की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन लंदन स्पिरिट की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.