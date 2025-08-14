LS vs TR, The Hundred 2025 13th Match Winner Prediction: हाईवोल्टेज मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स को हराकर टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी लंदन स्पिरिट, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

लंदन स्पिरिट बनाम ट्रेंट रॉकेट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

London Spirit vs Trent Rockets, The Hundred Mens Competition 2025 13th Match Prediction: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 13वां मुकाबला आज यानी 14 अगस्त को स्पिरिट बनाम ट्रेंट रॉकेट्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में भारतीय समयानुसार देर रात 11 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में लंदन स्पिरिट का यह चौथा मुकाबला हैं. जबकि, ट्रेंट रॉकेट्स का तीसरा मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट में लंदन स्पिरिट की अगुवाई केन विलियमसन (Kane Williamson) कर रहीं हैं. जबकि, ट्रेंट रॉकेट्स की कमान डेविड विली ( David Willey) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: LS vs TR, 13th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: लंदन स्पिरिट बनाम ट्रेंट रॉकेट्स के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीजन में लंदन स्पिरिट की टीम ने अबतक कुल तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान लंदन स्पिरिट की टीम को महज एक मुकाबले में जीत मिली हैं. जबकि, दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा हैं. चार अंकों के साथ लंदन स्पिरिट की टीम पॉइंट्स टेबल में छठवें पायदान पर हैं. दूसरी तरफ, ट्रेंट रॉकेट्स की टीम दो मुकाबले खेली हैं. इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स की टीम को दोनों मुकाबलों में जीत मिली हैं. इस सीजन में ट्रेंट रॉकेट्स की टीम आठ अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर हैं.

ट्रेंट रॉकेट्स दो मैचों में दो जीत के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है, जिसमें +1.063 का प्रभावशाली नेट रन रेट है. लंदन स्पिरिट एक जीत और दो हार के बाद छठवें स्थान पर है, उनका नेट रन रेट -0.816 है. लंदन स्पिरिट ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स से दस रन की हार के बाद सोफिया गार्डन्स में वेल्श फायर को आठ रन से हराकर वापसी की. ट्रेंट रॉकेट्स का प्रदर्शन बेजोड़ रहा है, उन्होंने बर्मिंघम फीनिक्स को हराया और फिर 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ट्रेंट ब्रिज में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को पांच विकेट से हराया था.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (LS vs TR Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में लंदन स्पिरिट बनाम ट्रेंट रॉकेट्स के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में लंदन स्पिरिट की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (LS vs TR Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में लंदन स्पिरिट की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर लंदन स्पिरिट की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. लंदन स्पिरिट की टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 13वां टी20 मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

लंदन स्पिरिट की जीत की संभावना: 55%

ट्रेंट रॉकेट्स की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

लंदन स्पिरिट: डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), ओली पोप, एश्टन टर्नर, सीन डीकसन, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, ल्यूक वुड, ओली स्टोन, रिचर्ड ग्लीसन.

ट्रेंट रॉकेट्स: टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जो रूट, रेहान अहमद, मैक्स होल्डन, मार्कस स्टोइनिस, टॉम अलसोप, एडम होस, डेविड विली (कप्तान), अकील हुसैन, सैम कुक, लॉकी फर्ग्यूसन.

नोट: लंदन स्पिरिट बनाम ट्रेंट रॉकेट्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.