Fact Check: क्या गंगा नदी की बाढ़ में ट्रेन के डूबने से छत पर बैठे यात्रियों को हेलिकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू, जाने वायरल हो रहे इस वीडियो की सच्चाई

Fact Check: सोशल मीडिया पर अब एआई का ज्यादा बोलबाला दिखाई दे रहा है. लोग एआई से वीडियो बनाकर रिच और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए अब इसका उपयोग करने लगे. एआई से वीडियो बनाकर इसे गलत दावें से शेयर किया जा रहा है.इस वीडियो में देख सकते है की काफी बाढ़ आई हुई है और एक ट्रेन बाढ़ के बीच खड़ी है और इस ट्रेन की छत पर लोग बैठे हुए है और ऊपर एक हेलिकॉप्टर है, जो चार से पांच लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर रहा है. इस वीडियो में दवा किया गया है कि ये गंगा नदी की बाढ़ का वीडियो है. इस वीडियो पर लोग कमेंट भी कर रहे है और इसे सच मानकर शेयर भी कर रहे है.

लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से फेक है और इस वीडियो को एआई के जरिए बनाया गया है. ये भी पढ़े:Fact Check: क्या सच में प्रयागराज में नदी का ब्रिज टूटा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो है फेक

गंगा नदी में ट्रेन के डूबने का वीडियो है एआई जनरेटेड

गंगा नदी में ट्रेन के डूबने के वीडियो की जाने सच्चाई

इस वीडियो में देख सकते है की ट्रेन बाढ़ के बीचों बीच फंसी हुई है और ट्रेन के भीतर से भी पानी बह रहा है. इस दौरान कुछ लोग जो ट्रेन की छत पर बैठे है, उन्हें एक सेना का हेलिकॉप्टर रेस्क्यू कर रहा होता है. इस वीडियो को ध्यान से देखें तो पता चलेगा की ये वीडियो एआई जनरेटेड है. क्योंकि जिस तरह से रस्सी के सहारे 4 से 5 लोगों को ऊपर खींचा जा रहा है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू नहीं किया जाता, इसके साथ इस बाढ़ में पानी का बहाव काफी तेज है, लेकिन ट्रेन के नीचे काफी लोग खड़े है, और इतनी बाढ़ में वे बिना बहे, खड़े होते है और ट्रेन के छत की उंचाई की जितनी इतनी लोगों की उंचाई दिखाई दे रही है, ये भी एक गलती है. जिसके कारण ये वीडियो एआई के द्वारा बनाया गया है. ऐसा जांच में आया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने से पहले एक बार जरुर जांचे

सोशल मीडिया पर रोजाना कई फेक दावों के साथ सैकड़ों वीडियो वायरल होते है और लोग भी बिना जांच पड़ताल के वीडियो शेयर करते जाते है. जिसके कारण लोगों में गलतफहमी फैल जाती है. इसलिए वीडियो शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जान ले.