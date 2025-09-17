Ireland vs England, 1st T20I Match 2025 Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने आयरलैंड को 4 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां देखें IRE बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड

फिलिप साल्ट (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला गया. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबलों को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, आयरलैंड की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जेकब बेथेल (Jacob Bethell) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहें हैं. यह भी पढें: Pakistan vs UAE 10th Match, Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मुहम्मद वसीम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Ireland National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)

England cruise to victory in Malahide ✅ A superb chase led by Phil Salt gives Jacob Bethell victory in his first game as captain. 👏#IREvENG #BBCCricket pic.twitter.com/HHTInVyf4B — Test Match Special (@bbctms) September 17, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जेकब बेथेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 196 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से हैरी टेक्टर ने सबसे ज्यादा नाबाद 61 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हैरी टेक्टर ने 36 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के लगाए. हैरी टेक्टर के अलावा लोर्कन टकर ने 55 रन बनाए.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम को लियाम डॉसन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन और आदिल राशिद ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन और आदिल राशिद के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 197 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 27 गेंदों पर 74 रन ठोक दिए. इंग्लैंड की टीम ने महज 17.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इंग्लैंड की तरफ से फिलिप साल्ट ने सबसे ज्यादा 89 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान फिलिप साल्ट ने 46 गेंदों पर 10 चौके और चार छक्के लगाए. फिलिप साल्ट के अलावा जोस बटलर ने 28 रन बटोरे.

वहीं, आयरलैंड की टीम को मैथ्यू हम्फ्रीस ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. आयरलैंड की ओर से मैथ्यू हम्फ्रीस और ग्राहम ह्यूम ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. मैथ्यू हम्फ्रीस और ग्राहम ह्यूम के अलावा हैरी टेक्टर और गैरेथ डेलानी ने एक-एक विकेट चटकाए. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार यानी 19 सितंबर को डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

आयरलैंड की बल्लेबाजी: 196/3, 20 ओवर (पॉल स्टर्लिंग 34 रन, रॉस अडायर 26 रन, हैरी टेक्टर नाबाद 61 रन, लोर्कन टकर 55 रन और कर्टिस कैंपर नाबाद 6 रन, गैरेथ डेलानी रन, जॉर्ज डॉकरेल रन, बैरी मैक्कार्थी रन, ग्राहम ह्यूम रन, मैथ्यू हम्फ्रीज़ रन और क्रेग यंग रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (लियाम डॉसन 1 विकेट, आदिल राशिद 1 विकेट और जेमी ओवरटन 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

इंग्लैंड की बल्लेबाजी: 197/6, 17.4 ओवर (फिलिप साल्ट 89 रन, जोस बटलर 28 रन, जैकब बेथेल 24 रन, रेहान अहमद 8 रन, सैम करन 27 रन, टॉम बैंटन 11 रन, विल जैक नाबाद 1 रन और जेमी ओवरटन नाबाद 4 रन.)

आयरलैंड की गेंदबाजी: (मैथ्यू हम्फ्रीस 2 विकेट, हैरी टेक्टर 1 विकेट, गैरेथ डेलानी 1 विकेट और ग्राहम ह्यूम 2 विकेट).

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.