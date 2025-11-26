ICC T20 World Cup 2026 Schedule: 7 फरवरी से शुरू होगा टी20 वोर्ल कप का 'महाकुंभ', इस दिन खेला जाएगा भारत बनाम पाकिस्तान के बीच महामुकाबला; यहां देखें पूरा शेड्यूल
आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 विश्व कप (Photo Credit: X Formerly Twitter)

ICC T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) के शेड्यूल का एलान कर दिया है. इस टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा. वहीं 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस बार 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है. टूर्नामेंट का का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है. इस 'महाकुंभ' में कुल 55 मैच खेले जाएंगे. इटली की टी पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेगी. सभी टीमों को 5-5 के ग्रुप (ग्रुप-A, B, C, D) में बांटा गया है. भारत के ग्रुप-A में पाकिस्तान के अलावा नामीबिया, अमेरिका (USA)और नीदरलैंड होंगे. पहले दिन यानी 7 फरवरी को 3 मुकाबले खेले जाएंगे. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? गुवाहाटी में टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के पांचवें दिन ये टीम बनी फेवरेट

इन टीमों ने किया है क्वालीफाई

संयुक्त अरब अमीरात की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाली आखिरी टीम बनी थी. इस वर्ल्ड कप में मेजबान टीम इंडिया और श्रीलंका के अलावा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी. कनाडा ने अमेरिकन क्ववालीफायर, इटली और नीदरलैंड ने यूरोप क्वालीफायर के जरिए अपनी जगह पक्की की है.

ऐसा होगा टूर्नामेंट का फॉरमेट

टूर्नामेंट का फॉरमेट वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप जैसा ही होगा, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. 5-5 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर-8 दौर के लिए क्वालीफाई करेंगी. अगले दौर में एक बार फिर 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा. इसके बाद प्रत्येक सुपर-8 ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुचेंगी.

इन मैदानों पर खेले जाएंगे मुकाबले

आगामी टी20 वर्ल्ड कप के सभी मैच कुल 8 मैदानों पर खेले जाएंगे. इनमें 5 मैदान भारत के और 3 मैदान श्रीलंका के हैं. भारत के अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), एमए चिदम्बरम स्टेडियम (चेन्नई), नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) और वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) में मैच खेले जाएंगे. श्रीलंका के पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (कैंडी), आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (कोलंबो) में मैच खेले जाएंगे.

यहां देखें ग्रुप

ग्रुप-A: भारत, पकिस्तान, नामीबिया, अमेरिका, नीदरलैंड

ग्रुप-B: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान

ग्रुप-C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली

ग्रुप-D: दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, यूनाइटेड अरब अमीरात.

कब और कहां खेले जाएंगे फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले?

आगामी टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच कोलंबो में खेला जाएगा. पहले दिन कुल 3 मुकाबले खेले जाएंगे. 20 फरवरी को अंतिम लीग मैच होगा और 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक सुपर-8 के मुकाबले खेले जाएंगे. पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को कोलकाता में होगा. इस सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंची तो ये मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा. दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई में होगा. फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद/कोलंबो में होगा.

कब होंगे टीम इंडिया के मुकाबले?

टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को USA क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई में खेलेगी. इसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में मुकाबला होगा. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) में मैच खेला जाएगा. टीम इंडिया अपना अंतिम लीग मैच नीदरलैंड के खिलाफ 18 फरवरी को अहमदाबाद में खेलेगी. सभी मैच किस समय खेले जाएंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल:

टीम इंडिया बनाम अमेरिका, 7 फरवरी, मुंबई

टीम इंडिया बनाम नामीबिया, 12 फरवरी, दिल्ली

टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान, 15 फरवरी, कोलंबो

टीम इंडिया बनाम नेदरलैंड्स, 18 फरवरी, अहमदाबाद

देखें पूरा शेड्यूल (ICC T20 World Cup 2026 Full Schedule)

No Date Day Time Opposition Venue
1 Feb 7 Saturday 11 AM Pakistan vs Netherlands Colombo
2 Feb 7 Saturday 3 PM West Indies vs Bangladesh Kolkata
3 Feb 7 Saturday 7 PM India vs USA Mumbai
4 Feb 8 Sunday 11 AM New Zealand vs Afghanistan Chennai
5 Feb 8 Sunday 3 PM England vs Nepal Mumbai
6 Feb 8 Sunday 7 PM Sri Lanka vs Ireland Colombo
7 Feb 9 Monday 11 AM Bangladesh vs Italy Kolkata
8 Feb 9 Monday 3 PM Zimbabwe vs Oman Colombo
9 Feb 9 Monday 7 PM South Africa vs Canada Ahmedabad
10 Feb 10 Tuesday 11 AM Netherlands vs Namibia Delhi
11 Feb 10 Tuesday 3 PM New Zealand vs UAE Chennai
12 Feb 10 Tuesday 7 PM Pakistan vs USA Colombo
13 Feb 11 Wednesday 11 AM South Africa vs Afghanistan Ahmedabad
14 Feb 11 Wednesday 3 PM Australia vs Ireland Colombo
15 Feb 11 Wednesday 7 PM England vs West Indies Mumbai
16 Feb 12 Thursday 11 PM Sri Lanka vs Oman Kandy
17 Feb 12 Thursday 3 PM Nepal vs Italy Mumbai
18 Feb 12 Thursday 7 PM India vs Namibia Delhi
19 Feb 13 Friday 11 AM Australia vs Zimbabwe Colombo
20 Feb 13 Friday 3 PM Canada vs UAE Delhi
21 Feb 13 Friday 7 PM USA vs Netherlands Chennai
22 Feb 14 Saturday 11 AM Ireland vs Oman Colombo
23 Feb 14 Saturday 3 PM England vs Bangladesh Kolkata
24 Feb 14 Saturday 7 PM New Zealand vs South Africa Ahmedabad
25 Feb 15 Sunday 11 AM West Indies vs Nepal Mumbai
26 Feb 15 Sunday 3 PM USA vs Namibia Chennai
27 Feb 15 Sunday 7 PM India vs Pakistan Colombo
28 Feb 16 Monday 11 AM Afghanistan vs UAE Delhi
29 Feb 16 Monday 3 PM England vs Italy Kolkata
30 Feb 16 Monday 7 PM Australia vs Sri Lanka Kandy
31 Feb 17 Tuesday 11 AM New Zealand vs Canada Chennai
32 Feb 17 Tuesday 3 PM Ireland vs Zimbabwe Kandy
33 Feb 17 Tuesday 7 PM Bangladesh vs Nepal Mumbai
34 Feb 18 Wednesday 11 AM South Africa vs UAE Delhi
35 Feb 18 Wednesday 3 PM Pakistan vs Namibia Colombo
36 Feb 18 Wednesday 7 PM India s Netherlands Ahmedabad
37 Feb 19 Thursday 11 AM West Indies vs Italy Kolkata
38 Feb 19  Thursday 3 PM Sri Lanka vs Zimbabwe Colombo
39 Fen 19  Thursday 7 PM Afghanistan vs Canada Chennai
40 Feb 20 Friday 7 PM Australia vs Oman Kandy
41 Feb 21 Saturday 7 PM Y2 vs Y3 Colombo
42 Feb 22 Sunday 3 PM Y1 vs Y4 Kandy
43 Feb 22 Sunday 7 PM X1 vs X4 Ahmedabad
44 Feb 23 Monday 7 PM X2 vs X3 Mumbai
45 Feb 24 Tuesday 7 PM Y1 vs Y3 Kandy
46 Feb 25 Wednesday 7 PM Y2 vs Y4 Colombo
47 Feb 26 Thursday 3 PM X3vs X4 Ahmedabad
48 Feb 26 Thursday 7 PM X1 vs X2 Chennai
49 Feb 27 Friday 7 PM Y1 vs Y2 Colombo
50 Feb 28 Saturday 7 PM Y3 vs Y4 Kandy
51 Mar 1 Sunday 3 PM X2 vs X4 Delhi
52 Mar 1 Sunday 7 PM X1 vs X3 Kolkata
53 Mar 4 Wednesday 7 PM SF 1 Kolkata/Colombo
54 Mar 5 Thursday 7 PM SF 2 Mumbai
55 Mar 8 Sunday 7 PM Final Ahmedabad/Colombo