ICC T20 World Cup 2026 Schedule: 7 फरवरी से शुरू होगा टी20 वोर्ल कप का 'महाकुंभ', इस दिन खेला जाएगा भारत बनाम पाकिस्तान के बीच महामुकाबला; यहां देखें पूरा शेड्यूल

ICC T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) के शेड्यूल का एलान कर दिया है. इस टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा. वहीं 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस बार 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है. टूर्नामेंट का का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है. इस 'महाकुंभ' में कुल 55 मैच खेले जाएंगे. इटली की टी पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेगी. सभी टीमों को 5-5 के ग्रुप (ग्रुप-A, B, C, D) में बांटा गया है. भारत के ग्रुप-A में पाकिस्तान के अलावा नामीबिया, अमेरिका (USA)और नीदरलैंड होंगे. पहले दिन यानी 7 फरवरी को 3 मुकाबले खेले जाएंगे.
इन टीमों ने किया है क्वालीफाई
संयुक्त अरब अमीरात की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाली आखिरी टीम बनी थी. इस वर्ल्ड कप में मेजबान टीम इंडिया और श्रीलंका के अलावा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी. कनाडा ने अमेरिकन क्ववालीफायर, इटली और नीदरलैंड ने यूरोप क्वालीफायर के जरिए अपनी जगह पक्की की है.
ऐसा होगा टूर्नामेंट का फॉरमेट
टूर्नामेंट का फॉरमेट वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप जैसा ही होगा, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. 5-5 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर-8 दौर के लिए क्वालीफाई करेंगी. अगले दौर में एक बार फिर 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा. इसके बाद प्रत्येक सुपर-8 ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुचेंगी.
इन मैदानों पर खेले जाएंगे मुकाबले
आगामी टी20 वर्ल्ड कप के सभी मैच कुल 8 मैदानों पर खेले जाएंगे. इनमें 5 मैदान भारत के और 3 मैदान श्रीलंका के हैं. भारत के अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), एमए चिदम्बरम स्टेडियम (चेन्नई), नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) और वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) में मैच खेले जाएंगे. श्रीलंका के पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (कैंडी), आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (कोलंबो) में मैच खेले जाएंगे.
यहां देखें ग्रुप
ग्रुप-A: भारत, पकिस्तान, नामीबिया, अमेरिका, नीदरलैंड
ग्रुप-B: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान
ग्रुप-C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली
ग्रुप-D: दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, यूनाइटेड अरब अमीरात.
कब और कहां खेले जाएंगे फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले?
आगामी टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच कोलंबो में खेला जाएगा. पहले दिन कुल 3 मुकाबले खेले जाएंगे. 20 फरवरी को अंतिम लीग मैच होगा और 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक सुपर-8 के मुकाबले खेले जाएंगे. पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को कोलकाता में होगा. इस सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंची तो ये मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा. दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई में होगा. फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद/कोलंबो में होगा.
कब होंगे टीम इंडिया के मुकाबले?
टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को USA क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई में खेलेगी. इसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में मुकाबला होगा. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) में मैच खेला जाएगा. टीम इंडिया अपना अंतिम लीग मैच नीदरलैंड के खिलाफ 18 फरवरी को अहमदाबाद में खेलेगी. सभी मैच किस समय खेले जाएंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल:
टीम इंडिया बनाम अमेरिका, 7 फरवरी, मुंबई
टीम इंडिया बनाम नामीबिया, 12 फरवरी, दिल्ली
टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान, 15 फरवरी, कोलंबो
टीम इंडिया बनाम नेदरलैंड्स, 18 फरवरी, अहमदाबाद
देखें पूरा शेड्यूल (ICC T20 World Cup 2026 Full Schedule)
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
— ICC (@ICC) November 25, 2025
|No
|Date
|Day
|Time
|Opposition
|Venue
|1
|Feb 7
|Saturday
|11 AM
|Pakistan vs Netherlands
|Colombo
|2
|Feb 7
|Saturday
|3 PM
|West Indies vs Bangladesh
|Kolkata
|3
|Feb 7
|Saturday
|7 PM
|India vs USA
|Mumbai
|4
|Feb 8
|Sunday
|11 AM
|New Zealand vs Afghanistan
|Chennai
|5
|Feb 8
|Sunday
|3 PM
|England vs Nepal
|Mumbai
|6
|Feb 8
|Sunday
|7 PM
|Sri Lanka vs Ireland
|Colombo
|7
|Feb 9
|Monday
|11 AM
|Bangladesh vs Italy
|Kolkata
|8
|Feb 9
|Monday
|3 PM
|Zimbabwe vs Oman
|Colombo
|9
|Feb 9
|Monday
|7 PM
|South Africa vs Canada
|Ahmedabad
|10
|Feb 10
|Tuesday
|11 AM
|Netherlands vs Namibia
|Delhi
|11
|Feb 10
|Tuesday
|3 PM
|New Zealand vs UAE
|Chennai
|12
|Feb 10
|Tuesday
|7 PM
|Pakistan vs USA
|Colombo
|13
|Feb 11
|Wednesday
|11 AM
|South Africa vs Afghanistan
|Ahmedabad
|14
|Feb 11
|Wednesday
|3 PM
|Australia vs Ireland
|Colombo
|15
|Feb 11
|Wednesday
|7 PM
|England vs West Indies
|Mumbai
|16
|Feb 12
|Thursday
|11 PM
|Sri Lanka vs Oman
|Kandy
|17
|Feb 12
|Thursday
|3 PM
|Nepal vs Italy
|Mumbai
|18
|Feb 12
|Thursday
|7 PM
|India vs Namibia
|Delhi
|19
|Feb 13
|Friday
|11 AM
|Australia vs Zimbabwe
|Colombo
|20
|Feb 13
|Friday
|3 PM
|Canada vs UAE
|Delhi
|21
|Feb 13
|Friday
|7 PM
|USA vs Netherlands
|Chennai
|22
|Feb 14
|Saturday
|11 AM
|Ireland vs Oman
|Colombo
|23
|Feb 14
|Saturday
|3 PM
|England vs Bangladesh
|Kolkata
|24
|Feb 14
|Saturday
|7 PM
|New Zealand vs South Africa
|Ahmedabad
|25
|Feb 15
|Sunday
|11 AM
|West Indies vs Nepal
|Mumbai
|26
|Feb 15
|Sunday
|3 PM
|USA vs Namibia
|Chennai
|27
|Feb 15
|Sunday
|7 PM
|India vs Pakistan
|Colombo
|28
|Feb 16
|Monday
|11 AM
|Afghanistan vs UAE
|Delhi
|29
|Feb 16
|Monday
|3 PM
|England vs Italy
|Kolkata
|30
|Feb 16
|Monday
|7 PM
|Australia vs Sri Lanka
|Kandy
|31
|Feb 17
|Tuesday
|11 AM
|New Zealand vs Canada
|Chennai
|32
|Feb 17
|Tuesday
|3 PM
|Ireland vs Zimbabwe
|Kandy
|33
|Feb 17
|Tuesday
|7 PM
|Bangladesh vs Nepal
|Mumbai
|34
|Feb 18
|Wednesday
|11 AM
|South Africa vs UAE
|Delhi
|35
|Feb 18
|Wednesday
|3 PM
|Pakistan vs Namibia
|Colombo
|36
|Feb 18
|Wednesday
|7 PM
|India s Netherlands
|Ahmedabad
|37
|Feb 19
|Thursday
|11 AM
|West Indies vs Italy
|Kolkata
|38
|Feb 19
|Thursday
|3 PM
|Sri Lanka vs Zimbabwe
|Colombo
|39
|Fen 19
|Thursday
|7 PM
|Afghanistan vs Canada
|Chennai
|40
|Feb 20
|Friday
|7 PM
|Australia vs Oman
|Kandy
|41
|Feb 21
|Saturday
|7 PM
|Y2 vs Y3
|Colombo
|42
|Feb 22
|Sunday
|3 PM
|Y1 vs Y4
|Kandy
|43
|Feb 22
|Sunday
|7 PM
|X1 vs X4
|Ahmedabad
|44
|Feb 23
|Monday
|7 PM
|X2 vs X3
|Mumbai
|45
|Feb 24
|Tuesday
|7 PM
|Y1 vs Y3
|Kandy
|46
|Feb 25
|Wednesday
|7 PM
|Y2 vs Y4
|Colombo
|47
|Feb 26
|Thursday
|3 PM
|X3vs X4
|Ahmedabad
|48
|Feb 26
|Thursday
|7 PM
|X1 vs X2
|Chennai
|49
|Feb 27
|Friday
|7 PM
|Y1 vs Y2
|Colombo
|50
|Feb 28
|Saturday
|7 PM
|Y3 vs Y4
|Kandy
|51
|Mar 1
|Sunday
|3 PM
|X2 vs X4
|Delhi
|52
|Mar 1
|Sunday
|7 PM
|X1 vs X3
|Kolkata
|53
|Mar 4
|Wednesday
|7 PM
|SF 1
|Kolkata/Colombo
|54
|Mar 5
|Thursday
|7 PM
|SF 2
|Mumbai
|55
|Mar 8
|Sunday
|7 PM
|Final
|Ahmedabad/Colombo