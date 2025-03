NZ W vs AUS W 2nd T20 2025 Toss & Live Scorecard: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

New Zealand Women's National Cricket Team vs Australia Women's National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का दूसरा मुकाबला 23 मार्च(शनिवार) को माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल(Bay Oval) में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान ताहलिया मैकग्राथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके वजह से न्यूज़ीलैंड पहले गेंदबाजी करेगी. ऑस्ट्रेलिया पहला मुकाबला जीतकर 1-0 से आगे हैं. न्यूज़ीलैंड के पास सीरीज में वापसी करने का मौका होगा. यह भी पढ़ें: आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा चौथा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

Australia batting first as they look to wrap up the series against the World Champions #NZvAUS https://t.co/slB8ZMQ8OI

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सुजी बेट्स (कप्तान), जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, जेस केर, पोली इंगलिस (विकेट कीपर), ली ताहुहू, रोज़मेरी मैयर, ईडन कार्सन

Toss win for @AusWomenCricket and we’ll be with the ball first up! An unchanged XI for the 2nd Life Direct T20I against Australia. Follow play LIVE and free in NZ with TVNZ 1, TVNZ+ 📺 and Sport Nation NZ 📻 LIVE scoring at https://t.co/DibXOCLUbN or the NZC app 📲 #NZvAUS pic.twitter.com/J7VPvsdGkg

— WHITE FERNS (@WHITE_FERNS) March 23, 2025