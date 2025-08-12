Tom Bruce To Play For Scotland: न्यूज़ीलैंड छोड़ स्कॉटलैंड के लिए खेलेंगे टॉम ब्रूस, 27 अगस्त से कनाडा में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 मैचों में देंगे नई पारी की शुरुआत

Tom Bruce( Credit: X/@CricketScotland)

Tom Bruce To Play For Scotland: न्यूज़ीलैंड के पूर्व टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज टॉम ब्रूस अब अपने करियर की नई पारी स्कॉटलैंड से शुरू करने जा रहे हैं. ब्रूस, जिनके पिता एडिनबर्ग में जन्मे हैं, इसी कारण स्कॉटलैंड के लिए खेलने के योग्य हैं. वह इस महीने के अंत में कनाडा में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मुकाबलों में स्कॉटलैंड की ओर से खेलते नज़र आएंगे। इस श्रृंखला की शुरुआत 27 अगस्त से होगी. ब्रूस का स्कॉटलैंड से रिश्ता नया नहीं है. 2016 में उन्होंने स्कॉटलैंड डेवलपमेंट टीम के लिए खेला था, जिसके बाद वे न्यूज़ीलैंड में बस गए और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने लगे. उन्होंने 2017 से 2020 के बीच न्यूज़ीलैंड की ओर से 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 279 रन बनाए और दो अर्धशतक जमाए. हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन घरेलू क्रिकेट और फ्रेंचाइज़ी टूर्नामेंट्स में वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए हमेशा चर्चा में रहे.

क्रिकेट स्कॉटलैंड को दिए बयान में ब्रूस ने कहा, "मेरे परिवार में स्कॉटलैंड का एक लंबा इतिहास है और मुझे पता है कि जब मैं स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करूंगा तो वे बेहद गर्व महसूस करेंगे. पांच साल पहले न्यूज़ीलैंड की ओर से खेलने का सौभाग्य मिला, और अब मैं स्कॉटलैंड टीम के साथ विश्व स्तर पर अपने कौशल को दिखाना चाहता हूं. मुझे यकीन है कि यह टीम सफलता पाने में सक्षम है और हम एक यूनिट के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं."

अब 34 वर्षीय टॉम ब्रूस ने 2015-16 सुपर स्मैश में 223 रन बनाकर सुर्खियां बटोरी थीं, जहां उनका स्ट्राइक रेट 140.25 था. उनकी नवाचारी शॉट खेलने की क्षमता ने उन्हें अगले ही सीजन में एक और शानदार प्रदर्शन के दम पर न्यूज़ीलैंड टीम में जगह दिलाई. हाल ही में, वह ग्लोबल सुपर लीग में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलते नज़र आए थे. स्कॉटलैंड के लिए उनकी यह पारी टीम को बल्लेबाजी में मजबूती देने के साथ-साथ आगामी टूर्नामेंटों में नया आत्मविश्वास भी भर सकती है.