Dewald Brevis Milestones: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में 125 रनों की पारी खेल डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाई रिकार्ड्स की झड़ी, दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज के कारनामों पर डाले निगाहें

Dewald Brevis( Credit: X/Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 अगस्त(मंगलवार) को डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड(Marrara Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. जिसमें दक्षिण अफ्रीका के युवा क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में धमाकेदार पारी खेली और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने मात्र 41 गेंदों में अपने करियर का पहला टी20 और अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 8 छक्के जड़े. यह पारी उनके अब तक के करियर की सबसे बेहतरीन और यादगार पारी मानी जा रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में डेवाल्ड ब्रेविस ने रचा इतिहास, सबसे तेज शतक बनाने वाले बने दूसरे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज

रिकॉर्ड्स की झड़ी

इस पारी के साथ ब्रेविस ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. उन्होंने 41 गेंदों में शतक बनाकर दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरा सबसे तेज टी20 शतक बनाने वाले बल्लेबाज का स्थान हासिल किया. इसके अलावा, उनके 125 रनों की पारी ने फाफ डु प्लेसिस का दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2015 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 119 रन बनाए थे. अब ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

केवल इतना ही नहीं, 22 साल की उम्र में ब्रेविस सबसे युवा दक्षिण अफ्रीकी टी20 शतकधारी भी बन गए हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाज़ इस पारी में साफ दिखा, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड-क्लास गेंदबाजों जैसे जोश हेज़लवुड और एडम ज़ाम्पा को निशाने पर लिया और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट्स बिखेरे.

ब्रेविस की इस विस्फोटक पारी ने दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवर में 7 विकेट पर 218 रनों के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत की राह मुश्किल बना सकता है. यह पारी न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए खास है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के लिए भी गौरव का पल है.