Dewald Brevis Century: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में डेवाल्ड ब्रेविस ने रचा इतिहास, सबसे तेज शतक बनाने वाले बने दूसरे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज

Dewald Brevis( Credit: X/Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 अगस्त(मंगलवार) को डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड(Marrara Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में धमाकेदार पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया है. इस मैच में ब्रेविस ने महज 41 गेंदों पर शतक जड़कर सबसे तेज टी20 शतक बनाने वाले दूसरे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया. इस शानदार पारी में उन्होंने 9 चौकों और 8 छक्कों की मदद से अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ब्रेविस की यह पारी न केवल उनकी व्यक्तिगत बेहतरीन उपलब्धि है, बल्कि दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए भी बड़ी मजबूती साबित हुई. 22 वर्षीय इस बल्लेबाज ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर विरोधी गेंदबाजों को पूरी तरह मात दी. उनके शतक के साथ ही उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में तेज रन बनाने के मकसद से एक नया नाम दर्ज कर दिया. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर के नाम 35 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड था.

इस मैच में ब्रेविस ने अपनी पारी के दौरान कई बार गेंदबाजों को अपनी ताकत का अहसास कराया. 9 चौके और 8 छक्के उनके शॉट क्राफ्ट का परिचायक थे, जो उन्होंने बेहतरीन परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ खेली. उनकी इस धमाकेदार पारी ने टीम के स्कोर को ऊंचा पहुँचाया और अंततः दक्षिण अफ्रीका को मुकाबले में बड़ी बढ़त दिलाई. खबर लिखें जानें तक दक्षिण अफ्रीका स्कोर 184-4 (16.3 ओवर) था.