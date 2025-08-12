AUS vs SA 2nd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 अगस्त(मंगलवार) को डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड(Marrara Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम को 18 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम महज आठ मैच ही जीत सकी है. दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण
ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस
South Africa: Aiden Markram (c), Ryan Rickelton (wk), Lhuan-dre Pretorius, Dewald Brevis, Tristan Stubbs, Rassie van der Dussen, Corbin Bosch, Kagiso Rabada, Nqaba Peter, Kwena Maphaka, Lungi Ngidi
— cricket.com.au (@cricketcomau) August 12, 2025
यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), बेन द्वारशुइस, सीन एबॉट, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रासी वैन डेर डुसेन, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, नकाबायोमजी पीटर, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी
ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज़ 2025 का डिजिटल राइट्स Star Sports Network के पास हैं, इसलिए भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी. क्रिकेट फैंस JioHotstar के ऐप या वेबसाइट के जरिए इन रोमांचक मुकाबलों का आनंद कहीं से भी ले सकते हैं.