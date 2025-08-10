Matt Henry Milestone: ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मैट हेनरी ने किया ऐतिहासिक कारनामा, इरफ़ान पठान को पछाड़ गेंदबाज़ी में रची की नई इबारत

Matt Henry Milestone: न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ मैट हेनरी ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत को चौंका दिया है. 9 अगस्त 2025(शनिवार) को हेनरी ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से क्लीन स्वीप के दौरान न केवल अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाई, बल्कि खुद के नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिए. हेनरी को सीरीज़ में 16 विकेट लेने और 9.12 की अविश्वसनीय औसत के लिए 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' चुना गया. इसके अलावा, उन्होंने दोनों टेस्ट मैचों में दो बार पांच विकेट झटकने का कारनामा किया, जिससे ज़िम्बाब्वे की टीम एक बार भी न्यूज़ीलैंड के सामने टिक नहीं सकी. 2025 का ये सीज़न मैट हेनरी की पक्की पहचान बन गया है. वे न सिर्फ टेस्ट में, बल्कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में भी अपने खेल के शीर्ष पर बने हुए हैं. ज़िम्बाब्वे को टेस्ट में पस्त और T20 में ध्वस्त करके हेनरी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की नींव रख दी है. न्यूज़ीलैंड ने ज़िम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट में पारी और 359 रनों से हराया, 2-0 से सीरीज़ पर किया कब्ज़ा, देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

रिकॉर्ड-ब्रेकिंग स्पेल्स

बुलावायो के क्वीन पार्क स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में हेनरी ने 9 विकेट चटकाए. फिर दूसरे टेस्ट में पहली पारी में छह विकेट और दूसरी पारी में दो विकेट लेकर जीत को और ज्यादा आसान बना दिया. हेनरी के इस प्रदर्शन ने उन्हें ज़िम्बाब्वे में एक टेस्ट सीरीज़ में 15 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के केवल दसवें गेंदबाज बना दिया है. खास बात यह रही कि वह ऐसे पहले गेंदबाज़ हैं जिनका औसत 10 से भी कम रहा, इससे पहले इरफान पठान (11.28) ने यह रिकॉर्ड 2005 में बनाया था.

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी औसत: नई ज़मीन पर चमक

मैट हेनरी का यह औसत (9.12) सिर्फ ज़िम्बाब्वे ही नहीं, बल्कि 21वीं सदी में किसी भी तेज़ गेंदबाज का विदेशी सरज़मीं पर 15+ विकेट वाली टेस्ट सीरीज़ में अब तक का सबसे कम है. उनसे बेहतर गेंदबाज़ी औसत इंग्लैंड के जीए लोहमैन (5.80 और 8.56), वेस्टइंडीज़ के कोर्टनी वॉल्श (8.25) और इंग्लैंड के के हिग्स (9.23) जैसे सिर्फ तीन गेंदबाज़ों के ही नाम हैं, वो भी 20वीं सदी या उससे पहले के दौर में.

हालिया T20I ट्राई-सीरिज़ में भी धमाल

टेस्ट सीरीज़ से पहले हुई टी20 त्रिकोणीय सीरीज़ (न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे) में भी मैट हेनरी ने अपनी लाजवाब गेंदबाज़ी दिखाई. उन्होंने चार मैचों में 10 विकेट लेकर फिर 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' का पुरस्कार जीता. फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-19 की किफायती स्पेल फेंककर 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' बने और न्यूज़ीलैंड ने तीन रन से रोमांचक जीत दर्ज की.