ZIM vs NZ 2nd Test 2025 Scorecard: न्यूज़ीलैंड ने ज़िम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट में पारी और 359 रनों से हराया, 2-0 से सीरीज़ पर किया कब्ज़ा, देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ (Test Series) 2025 का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 07 अगस्त (गुरुवार) से बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला गया. जिसमें न्यूज़ीलैंड ने ज़िम्बाब्वे को पारी और 359 रनों के विशाल अंतर से हराकर सीरीज़ 2-0 से जीत ली. तीसरे दिन ही मुकाबले का नतीजा तय हो गया, जब ज़िम्बाब्वे की दूसरी पारी महज़ 117 रनों पर सिमट गई. यह जीत न्यूज़ीलैंड के लिए न केवल सीरीज़ जीत का प्रमाण बनी, बल्कि उनके दबदबे का भी सबूत रही.

मैच की शुरुआत ज़िम्बाब्वे के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने के फैसले से हुई, लेकिन मेज़बान टीम का पहला इनिंग बेहद निराशाजनक रहा. टीम महज़ 125 रन बनाकर ढेर हो गई. ब्रेंडन टेलर ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए, जबकि तफादज़वा त्सीगा 33 रन बनाकर नाबाद रहे. न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ मैट हेनरी ने 15 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट झटके, वहीं ज़ैकेरी फौल्क्स ने 4 विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाज़ों की कमर तोड़ दी.

इसके जवाब में न्यूज़ीलैंड ने अपने पहले इनिंग में ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी करते हुए 601/3 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. सलामी बल्लेबाज़ डेवोन कॉन्वे ने 245 गेंदों में शानदार 153 रन बनाए, वहीं युवा बल्लेबाज़ रचिन रवींद्र ने मात्र 139 गेंदों में नाबाद 165 रन ठोके. उनके अलावा कप्तान केन विलियमसन और अन्य बल्लेबाज़ों ने भी आक्रामक रुख अपनाया. ज़िम्बाब्वे की ओर से ब्लेसिंग मुज़ाराबानी और विन्सेंट मसेकेसा को एक-एक सफलता मिली, लेकिन न्यूज़ीलैंड की रनगति को रोकना उनके लिए नामुमकिन साबित हुआ.

दूसरी पारी में भी ज़िम्बाब्वे की हालत नहीं सुधरी और पूरी टीम 117 रन पर ढेर हो गई. निक वेल्च ने 71 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे. ज़ैकेरी फौल्क्स ने एक बार फिर शानदार गेंदबाज़ी करते हुए सिर्फ 9 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि मैट हेनरी ने 7 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए. इस तरह न्यूज़ीलैंड ने पारी और 359 रनों के विशाल अंतर से मैच जीतकर सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया. पूरी सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों ने गजब का प्रदर्शन किया, वहीं बल्लेबाज़ों ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया. रचिन रवींद्र और डेवोन कॉन्वे की जोड़ी इस जीत में सबसे बड़ी हीरो साबित हुई.