India Pakistan Tension: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अब प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दिया है. उसने दावा किया है कि 4 और 5 मई की दरम्यानी रात भारतीय वायुसेना का एक विमान उसके रडार पर था. इस दावे के साथ पाकिस्तानी नौसेना ने एक वीडियो भी जारी किया है, जो देखने में पूरी तरह से एडिटेड और फेक नजर आता है. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से दुनिया का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहता है. पहले ही भारत ने सीमापार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कई बार चेताया है, लेकिन अब वह फर्जी वीडियो और झूठे दावे कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है.

देश में इस हरकत को लेकर गुस्सा है और लोगों की मांग है कि अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए.

Indian Navy Aircraft P8I under Vigilant Watch of Pakistan Navy - Night of 4/5 May 25#MaritimeSecurity#PakistanNavy#PakNavy#EverVigilant#NationalSecurity#MaritimePatrol#PakistanDefence pic.twitter.com/OkWs5aM19F

— DGPR (Navy) (@dgprPaknavy) May 5, 2025