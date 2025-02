India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team ICC Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पांचवां मैच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 23 फरवरी को दुबई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज किया है. दरअसल, मोहम्मद शमी ने वनडे में एक ओवर में पांच वाइड फेंकने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। पाकिस्तान की पारी के पहले ओवर के दौरान मोहम्मद शमी ने सलामी बल्लेबाज बाबर आजम और इमाम-उल-हक को 11 गेंदों का ओवर फेंका। जिसमें उन्होंने पांच वाइड फेंकी.

Mohammed Shami becomes the FIRST Indian to bowl 5 wide balls in an over in ODIs.

5 - Mohammed Shami v PAK, TODAY

4 - Zaheer Khan v AUS, 2003

4 - Zaheer Khan v NETH, 2003

4 - L Balaji v SL, 2004

4 - RP Singh v AUS, 2007

4 - RP Singh v BAN, 2008

4 - Zaheer Khan v SL, 2012

4 -… pic.twitter.com/ek252kybrp

