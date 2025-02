ICC Champions Trophy 2025: रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले 15 फरवरी (शनिवार) को मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हुई. जिसका वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है की भारतीय क्रिकेट टीम का पहला जत्था रवाना हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कोच गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा, स्टार खिलाड़ी विराट कोहली, ऋषभ पंत, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल सहित और भी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. बता दें की चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा. जबकि टीम इंडिया अपना पहला बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को खेलेगी. इसके बाद दूसरे मैच 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। जबकि तीसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मार्च से खेलेगी.

#WATCH | Mumbai: The first batch of the Indian Cricket team departs for Dubai to participate in the ICC Champions Trophy.

All matches of Team India will be held in Dubai, while the rest will take place in Pakistan. The ICC Champions Trophy will begin on February 19 and will… pic.twitter.com/C4VdRPddyn

— ANI (@ANI) February 15, 2025