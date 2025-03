Monalisa Sexy Dance Video: भोजपुरी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी हॉट एवं दिलचस्प रील्स से फैंस का दिल जीतती हैं. हाल ही में मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह 'Uyi Amma' गाने पर धमाकेदार डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में मोनालिसा अपने किलर मूव्स से फैंस को दीवाना बना रही हैं. ब्लैक टॉप और शॉर्ट स्कर्ट में मोनालिसा का यह ग्लैमरस लुक भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है. उनके साथ कोरियोग्राफर भी शानदार डांस स्टेप्स करती नजर आ रही हैं. भोजपुरी अभिनेत्री Monalisa ने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं हॉट तस्वीरें, फैंस हुए दीवाने (View Pics)

वीडियो को शेयर करते हुए मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा – Finally… Are we Late For the Trend?" इस पोस्ट को अब तक हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं. फैंस ने हार्ट और फायर इमोजी के जरिए अपने रिएक्शन दिए हैं. गौरतलब है कि मोनालिसा न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार हैं, बल्कि वह टीवी इंडस्ट्री में भी काफी पॉपुलर हैं. उनका हर नया वीडियो मिनटों में वायरल हो जाता है.

मोनालिसा का वायरल डांस वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)