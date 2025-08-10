Open Book Assessments: अब 9वीं के छात्रों को परीक्षा का नो टेंशन! CBSE ने ओपन बुक असेसमेंट को दी मंजूरी, जाने पूरी डिटेल्स

(Photo Credits Twitter)

Open Book Assessments: सीबीएसई ने 2026 -27 के एजुकेशनल सेशन के लिए 9वीं क्लास के लिए ओपन बुक असेसमेंट शुरू करने का फैसला लिया है.यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (NCFSE) 2023 के अनुरूप है.नई पद्धति के तहत भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों में हर सत्र के तीन लिखित मूल्यांकन में ओबीए शामिल रहेगा.छात्रों को परीक्षा के दौरान पाठ्यपुस्तकें और अन्य संदर्भ सामग्री देखने की अनुमति होगी.सीबीएसई ने 2023 में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रणाली का परीक्षण किया था.

इसमें छात्रों के मार्क्स 12% से 47% तक दर्ज हुए.शिक्षकों ने भी इस पद्धति को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.ये भी पढ़े:CBSE Board Rules: सीबीएसई के छात्र अब नहीं ले पाएंगे छुट्टियां, क्लास में 75 प्रतिशत अटेंडडेंस पर ही दे पाएंगे एग्जाम, सीबीएसई का नया नियम

क्या है इसका उद्देश्य और लाभ?

सीबीएसई का कहना है कि यह प्रणाली रट्टा मारने की प्रवृत्ति को कम करके संकल्पनात्मक समझ और विश्लेषणात्मक कौशल पर जोर देगी, साथ ही, यह छात्रों का तनाव कम करने और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने की सोच विकसित करने में मदद करेगी.

क्या रहेगी लागू करने की प्रक्रिया?

हालांकि ओबीए प्रणाली को ऐच्छिक रखा जाएगा, लेकिन बोर्ड स्कूलों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा. जल्द ही सीबीएसई मानक प्रश्नपत्र और दिशानिर्देश जारी करेगा ताकि स्कूल समय रहते तैयारी कर सकें.