England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Toss Winner Prediction: पल्लेकेले में इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 42nd Match Toss Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इंग्लैंड ने ग्रुप C में चार में से तीन मैच जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका ने ग्रुप B में तीन जीत के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका की कप्तानी दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Stats And Preview: रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को हराकर सुपर 8 में बढ़त बनाना चाहेगा इंग्लैंड, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंग्लैंड की टीम में जोस बटलर, फिल सॉल्ट और सैम करन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी में आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर श्रीलंका की टीम में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और चरिथ असलंका जैसे बल्लेबाज हैं, जबकि महेश थीक्षाना और दुश्मंथा चमीरा गेंदबाजी में चुनौती पेश करेंगे.

इंग्लैंड की टीम अपने संतुलित बल्लेबाजी और अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान में उतरेगी. जोस बटलर, हैरी ब्रूक और सैम करन जैसे खिलाड़ी टीम की ताकत हैं. वहीं श्रीलंका की ओर से पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और दासुन शनाका शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. दोनों टीमों के बीच अब तक 17 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें इंग्लैंड ने 13 जीत दर्ज की है. टी20 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड का पलड़ा 5-1 से भारी रहा है.

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs SL T20I Head To Head Record)

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड ने 13 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 4 मुकाबलों में सफलता मिली है. खास बात यह है कि पिछले 11 मुकाबलों में इंग्लैंड ने लगातार जीत दर्ज की है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 5 बार जीत हासिल की है और श्रीलंका को 1 जीत मिली है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अहम हो जाती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, ताकि लक्ष्य का पीछा करना आसान हो.

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका में कौन होगा टॉस का बॉस? (ENG vs SL Toss Winner Prediction)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 17 मैच में श्रीलंका ने 11 बार टॉस जीता था, जबकि इंग्लैंड की टीम ने 6 बार टॉस अपने नाम नहीं किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

हेड टू हेड आंकड़ों और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए टॉस किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है. हालांकि हालिया मुकाबलों में इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. आज के मुकाबले में श्रीलंका की टीम टॉस जीत सकती है. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस ट्रेंड और परिस्थितियों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs SL 42nd Match Playing Prediction)

इंग्लैंड: जोस बटलर (विकेटकीपर), फिल सॉल्ट, बेन डकेट, हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, सैम करन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, रेहान अहमद.

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, चरिथ असलंका, दासुन शनाका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दुनिथ वेल्लालागे, महेश थीक्षाना, दिलशान मदुशंका, दुश्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.