India vs South Africa, T20 World Cup 2026 43rd Match Ahmedabad Weather Update: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें अहमदाबाद के मौसम का हाल

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 43rd Match Ahmedabad Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 43वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का अहम मुकाबला है, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें आकंड़ें

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले से पहले फैंस की नजरें अहमदाबाद के मौसम पर टिकी हैं. मौसम विभाग के अनुसार इस मैच के दौरान भारी बारिश की संभावना बेहद कम है. ऐसे में दर्शकों को पूरा मुकाबला देखने का मौका मिल सकता है.

भारत ने अपने पिछले मुकाबलों में आक्रामक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम संतुलित नजर आ रही है. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम एडेन मार्करम के नेतृत्व में मजबूत दिखाई दे रही है. क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं.

अहमदाबाद मौसम और बारिश का पूर्वानुमान

मौसम रिपोर्ट के मुताबिक, मैच के दौरान आसमान आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है. बारिश की संभावना 5 से 10 प्रतिशत के बीच बताई जा रही है, जो काफी कम है. शाम के समय तापमान लगभग 23 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. हल्की ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों को राहत मिलेगी. आर्द्रता का स्तर मध्यम रह सकता है, लेकिन लगातार बारिश की कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ड्रेनेज व्यवस्था बेहतरीन मानी जाती है. अगर हल्की फुहार भी पड़ती है तो मैच जल्द दोबारा शुरू कराया जा सकता है. फिलहाल मौसम मैच में बड़ी बाधा बनने की संभावना कम नजर आ रही है.

अहमदाबाद मौसम (Ahmedabad Weather Updates Live)

मौसम विभाग के अनुसार शाम के समय हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन गरज-चमक या तेज बारिश की संभावना नहीं है. दृश्यता सामान्य रहने का अनुमान है, जिससे फ्लडलाइट्स में मैच बिना किसी परेशानी के खेला जा सकेगा.

टूर्नामेंट की स्थिति और मुकाबले की अहमियत

सुपर 8 ग्रुप-1 में दोनों टीमें मजबूत स्थिति में हैं और सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है. भारत घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत दर्ज करना चाहेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका बड़ी टीम के खिलाफ जीत हासिल कर अंक तालिका में बढ़त बनाना चाहेगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs SA 43rd Match Playing Prediction)

टीम इंडिया: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसन, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.