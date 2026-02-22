India vs South Africa, T20 World Cup 2026 43rd Match Pitch Report: सुपर 8 के अहम मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का होगा जलवा या दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज बरपाएंगे कहर? यहां जानें पिच रिपोर्ट

नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Credit: Wikipedia)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 43rd Match Pitch Report And Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 43वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का अहम मुकाबला है, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, T20 World Cup 2026 43rd Match Live Streaming In India: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

भारत की टीम में सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन और तिलक वर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं. वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल टीम को संतुलन देते हैं. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम में एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर जैसे अनुभवी बल्लेबाज हैं, जबकि कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया और केशव महाराज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाल सकते हैं. दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है, जिससे यह मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SA T20I Head To Head Record)

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2006 में खेला गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच 35 मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 21 मुकाबले अपने किए हैं. वहीं, 13 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है. इस बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों की पिछली सात भिड़ंत में से छह मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Stadium Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 43वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और बाउंस मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. इस मैदान पर स्पिनर्स को भी मिडिल ओवर्स में मदद मिलती है. बड़े मैदान की वजह से बल्लेबाजों को गैप ढूंढकर रन बनाना होगा. टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि रात के मैच में ओस का असर दूसरी पारी में देखने को मिल सकता है.

मौसम अपडेट (Ahmedabad Weather Update)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 43वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार अहमदाबाद में मैच के दिन मौसम साफ रहने की संभावना है. बारिश की कोई खास आशंका नहीं है. तापमान लगभग 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. शाम के समय हल्की ठंडक और ओस का असर देखने को मिल सकता है, जो दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs SA 43rd Match Playing Prediction)

भारत: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसन, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.