Mumbai Metro 6 Update: मुंबई मेट्रो 6 लोखंडवाला से विक्रोली तक पिंक लाइन 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद! जानें रूट, स्टेशन, टिकट किराया समेत अन्य डिटेल्स

(Photo Credits WC)

Mumbai Metro 6 Update: मुंबई मेट्रो लाइन 6, जिसे पिंक लाइन के नाम से जाना जाता है, का निर्माण कार्य जोरों पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसका काम 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा. मुंबई मेट्रो लाइन 6 की कुल लंबाई 15.18 किलोमीटर है, और यह पूरी तरह से ऊंचा (एलिवेटेड) कॉरिडोर होगा. यह स्वामी समर्थ नगर (लोखंडवाला) को पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे के रास्ते विक्रोली से जोड़ेगा. यह लाइन अंधेरी, पवई, विक्रोली और जोगेश्वरी के कार्यालय जाने वालों के रोज़ के आवागमन को आसान बनाएगी और जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (जेवीएलआर) पर यात्रा समय को 30 से 45 मिनट तक कम करेगी.

मुंबई मेट्रो 6 लाइन शुरू होने से ट्रैफिक होगी

अनुमान है कि इस मेट्रो लाइन के चालू होने के बाद, सड़क पर चलने वाले 30% यातायात को मेट्रो की ओर मोड़ा जा सकेगा, जिससे यातायात जाम और प्रदूषण में कमी आएगी.

रूट और स्टेशन

मुंबई मेट्रो पिंक लाइन (लाइन 6) स्वामी समर्थ नगर (लोखंडवाला) से शुरू होकर जेवीएलआर, सीप्ज़, पवई और विक्रोली तक जाएग. यह मेट्रो लाइन पूरी तरह से ऊंची (एलिवेटेड) होगी और मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ेगी

इस रूट पर कुल स्टेशन

स्वामी समर्थ नगर (लोखंडवाला) आदर्श नगर जोगेश्वरी (पश्चिम) जेवीएलआर जंक्शन श्याम नगर महाकाली गुफाएं सीप्ज़ विलेज साकी विहार रोड रामबाग (पवई) पवई झील IIT पवई कंजुर्मार्ग (पश्चिम) विक्रोली (ईईएच)

रूट से गुजरने वाली प्रमुख बातें

यह मेट्रो लाइन लिंक रोड पर इनफिनिटी मॉल जंक्शन के पास लाइन 2A के ऊपर से लगभग 20 मीटर (66 फीट) की ऊंचाई पर गुजरेगी। यह जोगेश्वरी में रेलवे लाइनों, पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग पर लाइन 7 के ऊपर से, और पवई झील के किनारे से होकर विक्रोली स्टेशन पर समाप्त होगी।

इंटरचेंज स्टेशन

पिंक लाइन पर निम्नलिखित स्टेशनों पर अन्य मेट्रो लाइनों और रेलवे के साथ इंटरचेंज की सुविधा होगी, जो यात्रियों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी:

आदर्श नगर: मेट्रो लाइन 2A (यलो लाइन)

सीप्ज़ विलेज: मेट्रो लाइन 3 (आक्वा लाइन)

कंजुर्मार्ग (पश्चिम): मेट्रो लाइन 4 (ग्रीन लाइन)

जेवीएलआर जंक्शन: मेट्रो लाइन 7 (लाल लाइन)

जोगेश्वरी: मुंबई उपनगरीय रेलवे की पश्चिमी लाइन

कंजुर्मार्ग: मुंबई उपनगरीय रेलवे की मध्य लाइन

टिकट किराया और सुविधाएं

पिंक लाइन की टिकटिंग स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड टोकन के माध्यम से होगी। किराए की संभावित दरें अन्य मेट्रो लाइनों के समान होंगी:

0-2 किमी: ₹10

2-5 किमी: ₹20

5-12 किमी: ₹30

12-18 किमी: ₹40

18-24 किमी: ₹50

मेट्रो स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर, सीसीटीवी, टिकट वेंडिंग मशीन, और सुलभ फुटपाथ उपलब्ध होंगे, जो वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सुगम होंगे।

ट्रेन का समय और फ्रीक्वेंसी

परिचालन समय: सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक

ट्रेन फ्रीक्वेंसी: पीक आवर्स में हर 5-7 मिनट ऑफ-पीक आवर्स में हर 8-10 मिनट

ट्रेन की संख्या: 108 मेट्रो कोच के साथ 6-कोच वाली ट्रेनें

यह मेट्रो लाइन मुंबई में परिवहन की एक महत्वपूर्ण धारा साबित होगी, जो यातायात जाम और प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी.