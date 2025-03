Viral Video: ट्रीटमेंट के बाद जब मादा पांडा से मिला नन्हा बच्चा, मां ने अपने जिगर के टुकड़े पर कुछ इस तरह से लुटाया प्यार

Viral Video: कहते हैं कि इस संसार में मां (Mother) की जगह कोई नहीं ले सकता है, इसलिए मां को ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है. भले ही वो किसी इंसान की मां हो या फिर किसी जानवर की, उसकी ममता अपने बच्चे के लिए कभी कम नहीं होती है. बच्चे के लिए मां की ममता का उदाहरण पेश करने वाले कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलते रहते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल जीतने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक मां पांडा (Mother Panda) अपने बच्चे को देखने के बाद उस पर अपना प्यार लुटाती है. दरअसल, इलाज के बाद जब नन्हे पांडा (Baby Panda) को उसकी मां के पास छोड़ा जाता है तो वो अपने लाल को देखकर भावुक हो जाती है और उस पर अपना प्यार लुटाने लगती है.

इस वीडियो को @Yoda4ever नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- वह क्षण जब यह छोटा पांडा शावक उपचार के बाद अपनी मां से फिर से मिला… शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1.3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- बहुत ही मधुर, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- अद्भुत, लेकिन कितना ठंडा, कठोर वातावरण. यह भी पढ़ें: VIDEO: कुत्ते को पेंट से बना दिया पांडा, चीन के चिड़ियाघर में भौंकने पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

नन्हे पांडा पर प्यार लुटाती दिखी मां पांडा

The moment this tiny panda cub reunited with its mother after being treated..🐼❤️ pic.twitter.com/1T9YNCUrnr

— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 27, 2025