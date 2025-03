DC vs SRH, IPL 2025 10th Match Key Players To Watch Out: सनराइजर्स हैदराबाद को कड़ी टक्कर देने मैदान में उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals Cricket Team vs Sunrisers Hyderabad Cricket Team, IPL 2025 10th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 10वां मुकाबला कल यानी 30 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम (DC) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar patel) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. DC vs SRH T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

विशाखापत्तनम स्टेडियम के अबतक 16 मैच खेले गए हैं. जिसमें रनों की पीछा करने वाली टीम को 8 मैच में जीत मिली है. वही इतने ही मैच पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है. इस मैदान पर अबतक एक भी मैच ट्राई या बेनताजी नहीं रहा है. इस सीजन में दोनों ही टीमों के पास कई धुरंधर खिलाड़ी है जो जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है. आगामी मैच में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच ज़बरदस्त भिड़ंत देखने को मिल सकती है.

इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीता था. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने दो मैच खेले हैं. एक मैच में उसे जीत और एक में हार मिली है. दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए पिछले पांच मुकाबलों की बात करें तो वहां दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है. दिल्ली कैपिटल्स को तीन 3 मैचों में जीत मिली है. वहीं 2 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मारी है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (DC vs SRH Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबतक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पड़ला भारी रहा हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स को 11 मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक मैच खेले गया था और यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने 67 रन से अपने नाम किया था. दिल्ली कैपिटल्स इस बार वापसी करना चाहेगी.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

ट्रैविस हेड: सनराइडर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाक ट्रैविस हेड ने पिछले 10 मैचों में 431 रन ठोके हैं. इस दौरान ट्रैविस हेड 179.32 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. ट्रैविस हेड की आक्रामक बल्लेबाजी एसआरएच के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

नितिश कुमार रेड्डी: सनराइडर्स हैदराबाद के स्टार आलराउंडर नितिश कुमार रेड्डी ने 305 रन बनाए हैं. इस दौरान नितिश कुमार रेड्डी 61 की औसत से रन बटोरे हैं. अगर नितिश कुमार रेड्डी जम गए, तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं.

पैट कमिंस: एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने अब तक 9 मैचों में 16 विकेट झटके हैं. इस दौरान पैट कमिंस ने 7.44 की इकॉनमी से गेंदबाजी की हैं. डेथ ओवरों में पैट कमिंस की गेंदबाजी विरोधी टीमों की कमर तोड़ सकती है.

फाफ डु प्लेसिस: दिल्ली कैपिटल्स के घातक बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने पिछले 10 पारियों में 322 रन बना चुके हैं. इस दौरान फाफ डु प्लेसिस 145.59 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. फाफ डु प्लेसिस की शानदार टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स मैच को दिल्ली कैपिटल्स के पाले में मोड़ सकते हैं.

ट्रिस्टन स्टब्स: दिल्ली कैपिटल्स के आक्रामक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने 345 रन बनाए हैं और उनकी 194.91 की स्ट्राइक रेट किसी भी गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी है. ट्रिस्टन स्टब्स एक बार लय में आ गए, तो छक्कों की बारिश कर सकते हैं.

कुलदीप यादव: दिल्ली कैपिटल्स के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव ने पिछले 9 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं. कुलदीप यादव की सटीक और फिरकी गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दिल्ली कैपिटल्स: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, फाफ डु प्लेसिस, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा.

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस (कप्तान), सिमरजीत सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी.