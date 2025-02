Dhoni- Harbhajan Party Video: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम( India National Cricket Team) के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और हरभजन सिंह हाल ही में एक पार्टी में साथ नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में धोनी हरभजन से बातचीत करते और उनके लिए कुर्सी खींचते दिख रहे हैं. यह नजारा तब दिलचस्प बन जाता है, जब दिसंबर 2023 में हरभजन ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले दस सालों से धोनी से बात नहीं की थी, उनकी आखिरी बातचीत आईपीएल के दौरान सीमित ऑन-फील्ड संवाद तक ही थी. अब यह मुलाकात उनकी रिश्ते की नई तस्वीर पेश कर रही है.

MS धोनी के साथ पार्टी में देखे गए हरभजन सिंह

Harbhajan mdc does indirect sly on Dhoni on social media and podcasts. Even said he didn't spoke with Dhoni for 10 years and here behaving like a good friend. Dhoni needs to be aware of these snakes mann 🤢 pic.twitter.com/0OUvRf3ALq

— 𝐒𝐡𝐫𝐞𝐲𝐚𝐬𝐌𝐒𝐃𝐢𝐚𝐧™ (@Itzshreyas07) February 14, 2025