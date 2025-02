India National Cricket Team vs England National Cricket Team 1st ODI Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला वनडे मुकाबला कल यानी 6 फरवरी को खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नागपुर (Nagpur) के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Vidarbha Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) में इंग्लैंड को 4-1 से हराया. हालांकि, अब टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया की नजरें अब वनडे सीरीज पर हैं. रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया वनडे में अपना दमखम दिखाना चाहेगी. दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम वनडे में वापसी करना चाहेगी. वनडे सीरीज मेंटीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. नागपुर में होने वाले सीरीज के पहले वनडे मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. टीम में जो रूट की वापसी हुई हैं. वहीं, इंग्लिश टीम की प्लेइंग इलेवन में युवा जैकब बेथेल को भी जगह मिली है.

पहले वनडे के लिए कुछ ऐसी है इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन:

For the first time since 2023... Joe Root is back in ODI colours 😍

Your England team to face India tomorrow 🔜 pic.twitter.com/M7AEPCPpxk

— England Cricket (@englandcricket) February 5, 2025