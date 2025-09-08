उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालु गंगा में स्नान करते दिखे. बता दें कि चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक लगा था इसलिए लोग शुद्धिकरण के लिए गंगा नदी में आये. 7- 8 दिसंबर की रात पूरा ब्लड मून था. ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद इसका प्रभाव कई दिनों तक रहता है. इसलिए चंद्रग्रहण के बाद घर का और इंसान का शुद्धिकरण जरुरी है. चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए. घर में गंगाजल का छिड़काव करने से ग्रहण की अशुभ छाया का असर खत्म हो जाता है. यह भी पढ़ें: Rajasthan Shocker: सांप के साथ पीया दूध, फिर जीभ पर कटवाया; बारां में तेजाजी महाराज की शोभायात्रा का VIDEO वायरल

पूर्ण चंद्रग्रहण के बाद गंगा में स्नान करते दिखे हजारों श्रद्धालु

