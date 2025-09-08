Baran Snake Video: राजस्थान के बारां जिले (Baran district) के सीसवाली कस्बे में तेजाजी महाराज की शोभा यात्रा (Tejaji Maharaj Shobha Yatra) के दौरान एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला. यहां एक व्यक्ति, जिसे भोपा कहा जा रहा है, गले में जिंदा काला सांप लटकाए घोड़े पर सवार होकर जुलूस में शामिल हुआ. इतना ही नहीं, उसने सांप के साथ एक ही कटोरे में दूध भी पिया. इस दौरान सांप ने अचानक भोपा की जीभ पर डंस लिया (Sanke Bite), लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ. आसपास मौजूद लोग इस दृश्य को आस्था और चमत्कार का विषय बता रहे हैं, तो कुछ इसे अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. फिलहाल यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है.

बारां में तेजाजी महाराज की शोभायात्रा में भोपा ने सांप संग पिया दूध

