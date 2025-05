Ramakrushna Das Mahapatra Suspended: ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से एक बड़ी खबर सामने आई है. मंदिर प्रशासन ने सीनियर दैतापति सेवायत रामकृष्ण दास महापात्र को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है. अब अगले एक महीने तक रामकृष्ण दास महापात्र न तो मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे और न ही किसी भी पूजा या सेवा में हिस्सा ले सकेंगे. श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) के मुख्य प्रशासक अरविंद कुमार पड्ढी ने बताया कि सेवायत के खिलाफ मंदिर की मर्यादा भंग करने और अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे. खुद अरविंद पड्ढी ने मामले की जांच की और रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद कार्रवाई की गई.

मंदिर प्रशासन ने साफ किया है कि मर्यादा भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

Puri, Odisha: The Shri Jagannath Temple Administration has suspended senior Daitapati Sevayat Ramakrishna Das Mahapatra for 30 days over actions that allegedly violated temple sanctity. The suspension, ordered by Chief Administrator Arvind Kumar Padhee, bars him from entering the temple.

#WATCH | Puri | Senior Daitapati Sevak Ramakrushna Das Mahapatra has been suspended from his duties at the Shree Jagannath Temple in Puri for one month.

Shree Jagannath Temple Administration (SJTA) Chief Administrator Arvind Padhee says, "There were allegations against a sevayat."

