मुंबई, महाराष्ट्र: वर्ली के प्रेम नगर में एक दिल दहला देनेवाली घटना सामने आई है. जहांपर घर के सामने खेल रही एक 5 साल की बच्ची को किडनैप किया गया था. इस घटना के बाद वर्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और एक महिला को गिरफ्तार किया और बच्ची को सही सलामत वापस लाया. आरोपी महिला का नाम दीपाली दास बताया जा रहा है. पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खोई बच्ची को खोज निकाला. महिला ने बच्ची को घर के बाहर से किडनैप किया था. इस मामले में पुलिस ये भी जांच कर रही है कि बच्चों के दूसरों अपहरण के मामलों में भी इसकी भूमिका है क्या, इसके साथ ही किसी किडनैप करनेवाले गैंग से इसका संबंध है क्या. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @Rajmajiofficial नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Mumbai: मुंबई से अगवा की गई पांच साल की बच्ची को 12 घंटे के अंदर ठाणे से छुड़ाया गया

पुलिस ने बच्ची को किया रेस्क्यू और महिला को किया अरेस्ट

𝕄𝕌𝕄𝔹𝔸𝕀 | A 5-year-old girl was safely recovered by the Worli Police after being kidnapped from Prem Nagar, Worli, on Tuesday. The girl was playing outside her home between 11 AM and 12 PM when she was taken. The Worli Police promptly launched an intensive search operation,… pic.twitter.com/qDWVwRxJnE

