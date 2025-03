श्रीलंकाई नौसेना ने 14 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, रामेश्वरम मछुआरा संघ ने जताई नाराजगी

तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों के खिलाफ श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई जारी है. ताजा घटनाक्रम में, श्रीलंकाई नौसेना ने पंबन क्षेत्र से मछली पकड़ने गए 14 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पूछताछ के लिए मन्नार नौसैनिक अड्डे पर ले जाया गया. इस घटना की पुष्टि रामेश्वरम मछुआरा संघ ने की है.

रामेश्वरम मछुआरा संघ के अनुसार, भारतीय मछुआरे पंबन क्षेत्र से समुद्र में मछली पकड़ने गए थे. इसी दौरान श्रीलंकाई नौसेना ने उन पर समुद्री सीमा पार करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया. यह पहली बार नहीं है जब भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने पकड़ा है. इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे मछुआरा समुदाय में गहरी नाराजगी है.

मछुआरों की गिरफ्तारी की खबर से उनके परिवारों में चिंता का माहौल है. वे सरकार से जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर अपने परिजनों को छुड़वाने की मांग कर रहे हैं.

Rameswaram, Tamil Nadu: The Sri Lankan Navy arrested 14 fishermen from the Pamban area for fishing across the border and took them to the Mannar naval base for investigation: Rameswaram Fishermen Association

