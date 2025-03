Blast Caught on Camera in Hyderabad: हैदराबाद के कुक्कटपल्ली के बाग अमीर परिसर में एक अवैध तरीके से सिलेंडर में गैस भरने वाली दूकान में अचानक से ब्लास्ट हो गया. जिसके कारण इस हादसे में दूकान का मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जा रहा है कि यहांपर अवैध तरीके से गैस भरने का काम किया जाता था. गैस भरते समय समय अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हो गया. जिसके कारण मालिक शंकर गंभीर रूप से घायल हो गया. ये ब्लास्ट इतना खौफनाक था कि आग दूकान के बाहर तक दिखाई दी. इस घटना के बाद आसपास रहनेवाले लोगों में भी डर का माहौल है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @jsuryareddy नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: हैदराबाद के कोंडापुर स्थित महिंद्रा शोरूम में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची; नुकसान का आकलन जारी

गैस सिलेंडर की दूकान में ब्लास्ट

#Hyderabad :

An #Explosion at Illegal Gas Filling Shop in Kukatpally, one Injured

Panic created among the locals, after a loud #Blast occurred at an illegal gas filling shop at the Bagh Ameer area, in #Kukatpally, caught in #CCTV.

The shop owner, Shankar, sustained serious… pic.twitter.com/6X7TNig2aY

— Surya Reddy (@jsuryareddy) March 4, 2025